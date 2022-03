Público lota auditório em Cotia para prestigiar palestra da empreendedora Cris Arcangeli

Palestra ocorreu na noite desta quarta-feira (30)

Na noite dessa quarta-feira (30/03) aconteceu a palestra com a empreendedora Cris Arcangeli, no auditório do Colégio Desafio. O público marcou presença no evento promovido pela Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo. A iniciativa fez parte da programação do “Avança Cotia”.





O objetivo da Secretaria é levar conhecimento, capacitação, informação e conteúdo para as pessoas que empreendem e para aqueles que querem empreender na cidade.





Cris Arcangeli falou sobre ‘Os pilares do empreendedorismo’ e compartilhou seu conhecimento de investidora e empresária com a plateia de Cotia.





A palestra foi acompanhada pela vice-prefeita e Secretária dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher, Ângela Maluf, pelo Secretário anfitrião, Fernando Jão, pelos vereadores Luís Gustavo Napolitano e Edson Santos.





Sobre Cris Arcangeli





Empreendedora, investidora, palestrante, apresentadora, escritora. Fundadora de Cinco empresas inovadoras: Phytoervas, Phyta, PH – Arcangeli, Eh e hoje CEO na Beauty’In e sócia do Fundo de Venture Capital Phenix. Ocupa a cadeira 21 da Academia Brasileira de Marketing e, ao longo de sua carreira, acumulou 24 prêmios, entre eles: Personalidade do ano pelo Governo do Estado de São Paulo, Mulher Mais Influente do País, Prix Veuve Clicquot de la Femme d'Affaires e prêmio das empresas mais inovadoras no Brasil.