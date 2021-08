Rogério Franco se encontra com o ex-prefeito de SP, Fernando Haddad (PT)

Encontro teve como pauta projetos nas áreas sociais e da educação, além de reflexões sobre o atual cenário político nacional

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), se encontrou nesta terça-feira (24) com o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad (PT).

Também participaram da reunião o secretário de Assuntos Jurídicos, Vitor Marques, o ex-ministro da Previdência e do Trabalho e Emprego e ex-prefeito de São Bernardo de Campo, Luiz Marinho, além da primeira-dama de Cotia, Mara Franco.

De acordo com Mara, que também é secretária de Desenvolvimento Social do município, o motivo do encontro, que ocorreu em sua residência, foi para falar de experiências e projetos nas áreas sociais e da educação.

Já Rogério Franco disse em postagem nas redes sociais que o assunto girou em torno, também, de experiências administrativas e sobre o atual cenário político nacional.