Rogério Franco participa de jantar com Lula e Alckmin, em SP

O prefeito de Cotia Rogério Franco (PSD), participou na noite deste domingo (19) de um jantar com o ex-presidente Lula. O encontro, que ainda teve a participação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do ex-prefeito Fernando Haddad, aconteceu no restaurante Figueira Rubayat, no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo.





"É com ideias e diálogo que se constrói a política", declarou Rogério Franco.





Segundo a assessoria do prefeito, Franco participou da confraternização de fim de ano do Grupo Prerrogativas, a convite do Presidente do PSD, Gilberto Kassab.





Alckmin deixou o PSDB na última quarta-feira (15) depois de 33 anos no partido e é cotado para compor a provável chapa de Lula na corrida pelo Planalto em 2022. O ex-governador poderia se filiar ao PSD e ao PSB.





O encontro de domingo foi a primeira aparição pública de Lula e Alckmin juntos desde que a possível aliança entre os dois começou a ser cogitada e simbolizou a aproximação entre eles. A reunião contou com a presença de líderes partidários entre os cerca de 500 convidados.





Apoiador de João Dória





Rogério Franco chegou a declarar publicamente apoio ao governador de São Paulo e agora candidato à presidência, João Doria (PSDB), em evento na cidade de Cotia no mês de agosto.





“Vou chamá-lo de futuro presidente da República. Eu sei que o senhor não pode, mas eu posso.”