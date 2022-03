Documentos do Bom Prato em Cotia ainda estão “em análise”, diz Prefeitura

Assim como as obras na Raposo, anúncio da implantação do restaurante popular na cidade foi feito em evento junto com o governador João Doria; 5 meses após a previsão, governo do estado ainda aguarda projeto ser enviado pelo município

Bom Prato foi anunciado em agosto de 2021 em evento com o governador João Doria. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Previsto para outubro de 2021 e depois para março de 2022, o processo para a instalação do restaurante popular Bom Prato, em Cotia, ainda está em fase de análise documental. A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia nesta segunda-feira (21) junto à Prefeitura de Cotia.





Em nota, a Prefeitura explicou que “todo o processo de implantação do Programa Bom Prato em Cotia segue critérios técnicos que envolvem o Estado, a municipalidade e a Organização da Sociedade Civil (OSC), responsável pela execução do serviço”.





Segundo a Prefeitura, as etapas “estão se sucedendo normalmente”, sendo que, na última sexta-feira (18), o Executivo recebeu documentos técnicos da OSC, sendo os mesmos “imediatamente encaminhados para o setor técnico da Prefeitura para análise”.





Em contato por telefone com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SDS), a reportagem foi informada que o recurso estadual para o programa está garantido. O que falta mesmo, de acordo com a pasta do governo Doria, é o projeto ser enviado para a secretaria.





O investimento estadual para o restaurante popular em Cotia será de R$ 1 milhão, que será destinado a adequações do local, como por exemplo, novas caldeiras, fornos e utensílios em geral.





ANUNCIADO PARA OUTUBRO DE 2021





O programa Bom Prato foi anunciado com ênfase pelo prefeito Rogério Franco em evento realizado em agosto de 2021 junto com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Na ocasião, além do anúncio da implantação do programa, os governos estadual e municipal anunciaram o investimento das obras de melhoria na rodovia Raposo Tavares, que também não saíram do papel.





“Nossas equipes de obras já estão por lá [na sede onde será implantado o Bom Prato], acredito que nos próximos dois meses já estaremos inaugurando [o programa]”, disse o prefeito durante coletiva de imprensa no dia 30 de agosto de 2021.





Mas como o Bom Prato não foi inaugurado no mês previsto, Cotia e Cia entrou em contato, em dezembro de 2021, com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo para entender o que tinha acontecido. De acordo com a secretaria, a previsão é de que o Bom Prato seria inaugurado, então, até o primeiro trimestre de 2022 – o que também não ocorreu.





O programa será instalado no Espaço Movimenta Cotia, antigo Esporte Clube Cotiano, no centro do município. O Bom Prato vai servir 1.500 refeições por dia, sendo 1.200 almoços a R$1,00, e 300 cafés da manhã a R$0,50.