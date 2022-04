VÍDEO: As dificuldades diárias que crianças do Caputera enfrentam para chegar na escola

Cotia e Cia foi até o bairro e acompanhou uma van escolar que leva cerca de 15 crianças todos os dias até a E.M Florentina Francisca de Oliveira; a reportagem também entrevistou o vereador Professor Osmar, morador do Caputera. Confira

Estradas de terra com muitos buracos dificultam a chegada dos alunos até a unidade escolar. Foto: Cotia e Cia





Um trajeto tomado por buracos, lama e muita dificuldade. A reportagem do Cotia e Cia foi até o bairro do Caputera, em Cotia, e acompanhou uma van escolar que leva cerca de 15 crianças todos os dias até a Escola Municipal Florentina Francisca de Oliveira, localizada no Jardim Samambaia, divisa de Cotia com o município de Itapecerica da Serra.









No dia em que a reportagem fez o trajeto do bairro até a unidade escolar, não tinha chovido e as estradas estavam boas. Mesmo assim, encontramos vários obstáculos pelo caminho.





Para nos acompanhar, a moradora Daisy Cristina dos Santos e sua filha de 6 anos foram juntas no carro da reportagem. Daisy mudou sua filha de escola, devido às péssimas condições das vias.





Cotia e Cia também entrevistou o vereador Professor Osmar (Podemos), que é morador do Caputera. Veja o que o parlamentar disse sobre as condições das estradas e qual a benfeitoria que deverá ser realizada para amenizar a situação.





ASSISTA: