Apoiador de Doria, Franco elogia Haddad durante coletiva: ‘Conhece muito de educação’

Importante

Durante a coletiva na manhã desta segunda-feira (30), o prefeito de Cotia também negou que a mudança do polo de vacinação para a região do Ginásio de Esportes tenha ocorrido em razão da visita do governador João Doria na cidade







Coletiva na Prefeitura de Cotia.

que já declarou apoio ao governador João Doria (PSDB) para as eleições presidenciais de 2022, durante evento na semana passada na cidade, não deixou de elogiar, por isso, o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad (PT). O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD),durante evento na semana passada na cidade, não deixou de elogiar, por isso, o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad (PT).

, disse Franco durante coletiva na manhã desta segunda-feira (30) no auditório da Prefeitura de Cotia.. Na ocasião, Franco disse em postagem nas redes sociais que o assunto com o ex-prefeito de SP girou em torno de experiências administrativas e sobre o atual cenário político nacional.Questionado na coletiva, o prefeito de Cotia reafirmou que a reunião não teve ‘traços políticos-eleitorais’, mas sim apenas ‘questões administrativas’., acrescentou.Também participaram da reunião com Haddad o secretário de Assuntos Jurídicos, Vitor Marques, o ex-ministro da Previdência e do Trabalho e Emprego e ex-prefeito de São Bernardo de Campo, Luiz Marinho, além da primeira-dama de Cotia, Mara Franco.O prefeito Rogério Franco também negou, durante a coletiva, que o polo de vacinação contra a Covid-19, instalado em frente à prefeitura, tenha mudado para as quadras externas do Ginásio de Esportes devido à visita do governador João Doria., garantiu.