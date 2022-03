Justiça determina reintegração de posse em loteamento ilegal no Parque das Nascentes, em Cotia

Invasão provocou enorme destruição ambiental em reserva da Mata Atlântica





A Juíza Renata Meirelles Pedreno, da 2ª Vara Cível da Comarca de Cotia, determinou a reintegração de posse de um loteamento ilegal no Parque das Nascentes, localizado no Jardim do Engenho, em Cotia. A reintegração está marcada para ocorrer na próxima terça-feira (15).





A área ilegal, que tem cerca de 520 mil metros quadrados, está ocupada hoje por 150 pessoas, distribuídas em 55 residências acabadas e 42 em fase de construção. Algumas residências são construções com dois pavimentos e existe um galpão de mais de 500 m² em fase de construção no local.





O loteamento clandestino provocou uma enorme destruição ambiental dentro de parte da Mata Atlântica preservada na região. E a área é extensa, vai do Rodoanel até a Rodovia Régis Bittencourt.





O crime ambiental vinha acontecendo, inclusive, à luz do dia na Avenida João Paulo Ablas. A Polícia Militar Ambiental já havia flagrado a área sendo desmatada e multou os responsáveis. Segundo a própria corporação, o local está sob responsabilidade da Prefeitura de Cotia e não tem autorização para a construção de moradias.





Já existia, desde 2020, um pedido de reintegração de posse no terreno invadido, mas um dos proprietários entrou com recurso para suspendê-la devido à pandemia.