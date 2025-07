Ingressos Gratuitos para o Cotia Rodeio Fest estão disponíveis; Saiba como conseguir

Ingresso solidário oferece até 4 entradas por CPF em troca de doações.





Para garantir o acesso ao evento sem pagar nada, é preciso se cadastrar no site oficial. Cada CPF poderá retirar até 4 ingressos por dia. A entrada será vinculada à doação de pelo menos um dos itens abaixo nos portões do evento.

1 kg de arroz

1 kg de feijão

1 pacote de macarrão

900 ml de óleo de cozinha

500 g de café

1 kg de ração para pet (cão ou gato)

1 pacote de fraldas

A empresa informou que os ingressos são limitados e dão acesso a pista e a arquibancada.





A MP Promoções, responsável pelo Cotia Rodeio Fest 2025 acaba de liberar os ingressos gratuitos na modalidade solidária, que podem ser obtidos pelo site oficial: www.cotiarodeiofest.com.br Dia 22 - Gusttavo Lima / Open FarraDia 23 - Simone Mendes / Dj Bruno MartiniDia 29 - Natanzinho Lima / Gustavo MiotoDia 30 - Ana Castela / Os caras do arrocha / Zé Neto e CristianoOs ingressos custam entre R$120 e R$390, dependendo do setor escolhido.Front Stage (frente do palco); camarote intense (camarote suspenso ao lado do palco); camarote imperial (com open food e open choop) - CONFIRA AQUI OS DETALHES DO VALOR DE CADA TIPO DE INGRESSO).