Corpo em decomposição e ossada humana: GCM encontra cemitério clandestino em Cotia

Crimes estariam relacionados com o tribunal do crime, do PCC

Foto: Reprodução

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia encontrou, na tarde desta quarta-feira (23), um cemitério clandestino em uma área de mata na estrada das Cruzadas, no Jardim Sandra.



COMO O CEMITÉRIO CLANDESTINO FOI ENCONTRADO



Uma equipe da GCM notou a presença de duas pessoas perto de um rio que aparentavam estar assustadas.



Ao serem questionadas pelos guardas sobre o que havia acontecido, elas informaram que tinham visto covas e que pareciam ter ossos humanos dentro delas.





Ocorrência foi acompanhada pela Defesa Civil de Cotia. Foto: Reprodução

Ao irem ao local indicado, os guardas localizaram pelo menos três covas, uma estava semiaberta e era possível observar os ossos.



A Polícia Civil foi acionada para realizar o trabalho de perícia no local.



De acordo com o Secretário de Segurança Pública de Cotia, Fabrício Dourado, o cenário encontrado tem todas as características de um tribunal do crime do PCC. Os restos mortais localizados foram levados para o IML de Cotia e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

No local, foram encontradas pelo menos três covas, um corpo em estado de decomposição e uma ossada humana.Segundo a GCM, pontos com sinais de queimada indicam que crimes relacionados ao tribunal do crime podem ter acontecido no local.