Rogério Franco contradiz estatísticas ao dizer que Cotia diminui criminalidade anualmente

Sem apresentar números ou fontes, afirmação foi feita durante discurso na Câmara Municipal: “Todos os anos nós temos diminuído todos os índices de criminalidade em Cotia”, afirmou; Cotia e Cia fez um levantamento com dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública de SP, e números mostram uma realidade diferente da gestão Franco

Prefeito Rogério Franco participou da sessão da Câmara Municipal nesta terça-feira (1º)





O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), disse hoje (1º) na tribuna da Câmara Municipal, durante a primeira sessão ordinária de 2022, que todos os índices de criminalidade no município diminuem a cada ano. No entanto, Franco não mencionou de onde tirou as informações.





Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), foi feita durante um discurso de 14 minutos, onde ele falou sobre reajuste salarial dos servidores públicos e demais investimentos em diversas áreas. A afirmação de Franco, que contraria as estatísticas oficiais da, foi feita durante um discursoonde ele faloue demais investimentos em diversas áreas.





Cotia, com seus 323 quilômetros quadrados, com nove rotas de fuga, com divisa com 11 municípios, com toda complexidade que nós temos como uma cidade da Grande SP, nós temos diminuído, todos os anos (apesar de muitas vezes as notícias negativas serem pontuais), todos os anos nós temos diminuído todos os índices de criminalidade em Cotia. Divido essa conquista com a Câmara Municipal





No entanto, conforme levantamento que Cotia e Cia fez com base nas estatísticas oficiais da SSP [VEJA A RELAÇÃO NO FINAL DA REPORTAGEM], de sete índices principais de criminalidade (homicídio, latrocínio, estupro, roubo de veículo, roubo de carga, furtos em geral e furtos de veículos), a gestão Franco não conseguiu reduzir a maioria deles, ano por ano, conforme ele anunciou hoje.





Cotia e Cia entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cotia e também com a assessoria do prefeito Rogério Franco, para saber quais foram as estatísticas em que ele se baseou para afirmar que os índices de todos os crimes diminuem a cada ano no município.





O contato com ambas as assessorias foi feito às 13h40. Mesmo solicitando mais tempo à reportagem, nenhuma resposta foi encaminhada até a publicação desta matéria, às 18h.





Caso haja um posicionamento do prefeito, será acrescentado aqui neste texto.





EFETIVO DA GCM DIANTE DO AUMENTO DA CRIMINALIDADE





estatísticas da SSP, Cotia registrou, somente em 2021, 1.892 furtos em geral e mais 400 furtos de veículos – o maior número já registrado nos últimos 20 anos [VEJA REPORTAGEM COMPLETA AQUI]. Desde que assumiu o governo municipal, em 2016, o principal desafio de Franco tem sido crimes de furtos e roubos. Segundo as, Cotia registrou, somente em 2021,l e mais– o maior número já registrado nos últimos 20 anos





Guarda Civil Municipal (GCM) há 14 anos, a segurança do município não acompanhou o crescimento populacional. A cidade tem, hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 257.282 habitantes. Em comparação com o censo de 2010, a população do município cresceu 28% (VEJA AQUI). Com o mesmo efetivo dahá 14 anos, a segurança do município não acompanhou o crescimento populacional. A cidade tem, hoje, segundo oEm comparação com o censo de 2010, a população do município





Secretaria Municipal de Segurança Pública disse ao Cotia e Cia que um concurso público está previsto para ocorrer ainda neste primeiro semestre [REPORTAGEM AQUI]. Já Franco, disse hoje na Câmara que o concurso pode ocorrer ainda neste mês para a contratação de mais de 200 guardas municipais - que significa mais de 50% no efetivo. Sobre a GCM, aa disse aoque um concurso público está previsto para ocorrer ainda neste primeiro semestreJá Franco, disse hoje na Câmara que o concurso pode ocorrer ainda neste mês para a contratação de mais de 200 guardas municipais - que significa mais de 50% no efetivo.









Confira abaixo como foram as estatísticas da SSP levantadas pelo Cotia e Cia durante a gestão Franco





De 2016 para 2017





Homicídio subiu 222% (de 9 para 29)





Latrocínio caiu 40% - de 5 para 3





Estupro subiu 97% - de 34 para 67





Roubo de veículo caiu 1,8% - de 386 para 379





Roubo de carga caiu 6% - de 48 para 45





Furto subiu 11,7% - de 1.587 para 1.774





Furto de veículo caiu 3,6% - de 217 para 209





RESUMO – DE 7 CRIMES, HOUVE AUMENTO DE 3 E QUEDA DE 4









De 2017 para 2018





Homicídio caiu 48% (de 29 para 15)





Latrocínio caiu 66% - de 3 para 1





Estupro caiu 23,8% - de 67 para 51





Roubo de veículo subiu 38,5% - de 379 para 525





Roubo de carga subiu 128% - de 45 para 103





Furto caiu 3,2% - de 1.774 para 1.716





Furto de veículo subiu 45,4% - de 209 para 304





RESUMO – DE 7 CRIMES, HOUVE AUMENTO DE 3 E QUEDA DE 4









De 2018 para 2019





Homicídio caiu 6,6% (de 15 para 14)





Latrocínio subiu 200% - de 1 para 3





Estupro subiu 13,7% - de 51 para 58





Roubo de veículo caiu 25,7% - de 525 para 390





Roubo de carga caiu 24% - de 103 para 78





Furto subiu 4,4% - de 1.716 para 1.793





Furto de veículo subiu 12,5% - de 304 para 342





RESUMO – DE 7 CRIMES, HOUVE AUMENTO DE 3 E DIMINUIÇÃO DE 4









De 2019 para 2020





Homicídio subiu 114% - de 14 para 30





Latrocínio caiu 33% - de 3 para 2





Estupro subiu 25,8% - de 58 para 73





Roubo de veículo caiu 43,8% - de 390 para 219





Roubo de carga caiu 32% - de 78 para 53





Furto caiu 5,7% - de 1.793 para 1.690





Furto de veículo caiu 21,6% - de 342 para 268





RESUMO – DE 7 CRIMES, HOUVE AUMENTO DE 2 E DIMINUIÇÃO DE 5









De 2020 para 2021





Homicídio caiu 50% - de 30 para 15





Latrocínio caiu 50% - de 2 para 1





Estupro – subiu 17,8% - de 73 para 86





Roubo de veículo subiu 6,3% - de 219 para 233





Roubo de carga subiu 79% - de 53 para 95





Furto subiu 11,9%% - de 1.690 para 1.892





Furto de veículo subiu 49% - de 268 para 400





RESUMO – DE 7 CRIMES, HOUVE AUMENTO DE 5 E QUEDA DE 2