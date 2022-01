Após 14 anos, concurso público para GCM em Cotia está previsto para este semestre

Informação foi adquirida pelo Cotia e Cia com exclusividade por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





O concurso público para a Guarda Civil Municipal de Cotia está previsto para ocorrer ainda neste primeiro semestre, segundo informou a Secretaria Municipal de Segurança Pública em nota exclusiva ao Cotia e Cia na noite desta quinta-feira (27). O último concurso para a GCM foi realizado em 2008, na gestão do então prefeito Quinzinho Pedroso.









De acordo com a secretaria, o prefeito Rogério Franco autorizou a realização do concurso público para mais 200 guardas municipais, que significa mais de 50% no efetivo.





Cotia e Cia em outubro de 2021, o secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues, havia comentado que o município iria contratar 150 novos GCMs em breve [RELEMBRE AQUI]. Em entrevista aoem outubro de 2021, o secretário dehavia comentado que o município iria contratar 150 novos GCMs em breve





Segundo Rodrigues, em 2018, Franco anunciou o Concurso Público, porém, após finalizar os trâmites para a execução, o secretário explicou que a pandemia “impossibilitou que o concurso acontecesse”.





Sobre o efetivo atual da Guarda Civil Municipal, Almir Rodrigues disse que, por uma estratégia de segurança pública, não é recomendado dizer o número de agentes. Porém, reforçou que, enquanto a maioria das cidades que possui Guarda Civil Municipal, conta - em média - com 1.300/1.400 habitantes por GCM, Cotia tem menos de 700 habitantes por Guarda.