Ao Cotia e Cia, Secretaria explica aumento da violência em Cotia em 2021

Cotia teve o maior registro de furtos em 20 anos; Secretaria Municipal de Segurança Pública destacou quais seriam os motivos para o aumento desse e de outros tipos de crimes na cidade; confira

Imagem de um roubo de aliança na região da Granja Viana em outubro de 2021





O município de Cotia registrou, em 2021, a maior alta de furtos em 20 anos. Além disso, em comparação com 2020, o número de roubos registrou alta de 13% e de estupros 18%, no mesmo período. Os dados foram levantados pelo Cotia e Cia nesta quinta-feira (27) com base nas estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Além disso, em comparação com 2020, o número de roubos registrou alta de 13% e de estupros 18%, no mesmo período. Os dados foram levantados pelonesta quinta-feira (27) com base nas estatísticas divulgadas pela





Procurada pela reportagem para comentar a alta da criminalidade na cidade, a Secretaria de Segurança Pública de Cotia explicou, primeiramente, que não houve um crescimento de furtos em geral e furtos de carro apenas em Cotia, mas um crescimento da violência urbana em todo o Estado nas últimas décadas.





Nos últimos 20 anos, segundo a secretaria, a população do estado de São Paulo teve um acréscimo de 7,4 milhões de pessoas no período de 2001 a 2021. Esse montante, detalha a pasta, representa um crescimento de 20% de seus habitantes no período, mantendo o estado como o mais populoso do país, com 44,9 milhões de pessoas.





“Ainda, precisamos levar em conta questões sociais (drogas) como o aumento da pobreza e sanitárias, no caso, a pandemia”, detalha a nota.





“Quando comparamos Cotia com outras cidades da região - que tiveram aumento de furtos entre 28% a 60% se comparado o ano de 2020 e 2021 - Cotia apresentou um crescimento de 12%. Devemos considerar que Cotia é a maior cidade em território, quando comparada a outras cidades da Grande São Paulo, o que facilita a ação de marginais”, complementa, ao dizer que ‘Cotia são três cidades em uma só: Granja Viana, Região Central e Caucaia do Alto’.





Voltando aos dados no segmento furto e roubo de veículos, a Secretaria de Segurança Pública de Cotia destacou que no Estado de São Paulo houve um aumento de 15%, não considerando a capital que, por si só, também teve um aumento de 15%.





Período de alto afastamento da GCM das ruas





A secretaria ainda salientou que os anos de 2020 e 2021 - e início de 2022 - foram atípicos, “pois estamos vivenciando um período de alto afastamento dos Guardas Civis testados positivos para o Covid”. A pasta diz ser uma média de 20 por semana - e pelo redirecionamento dos trabalhos.





“Este último [redirecionamento dos trabalhos], podemos citar a presença dos guardas em todos os postos de vacinação para garantir a ordem, assim como fazendo a segurança do depósito de armazenamento das vacinas”, explicou.





Mas, para não ocorrer mais esse problema, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que o prefeito Rogério Franco aumentou, de 2016 para 2021, quase 100% o orçamento da Segurança Pública (de R$34 milhões para R$67 milhões), e ainda autorizou a realização do concurso público para mais 200 guardas municipais, que significa mais de 50% no efetivo. O Concurso, segundo a pasta, está previsto para acontecer ainda neste semestre.