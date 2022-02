Rodízio de veículos é suspenso até sexta-feira (4) em São Paulo

Suspensão ocorre por causa do acidente nas obras da linha 6 do Metrô que interdita a faixa central e local na Marginal Tietê.





O rodízio de veículos na capital paulista está suspenso até a próxima sexta (4). A medida foi tomada em razão do acidente em uma obra da linha 6-laranja do Metrô, ocorrido ontem.

Por causa dele, uma parte da pista local da marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, desabou.O canteiro de obras fica entre as pontes da Freguesia do Ó e do Piqueri. Nesse trecho, apenas a pista expressa está liberada para o tráfego. As pistas central e local estão interditadas.





*Informações: UOL.