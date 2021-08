Cotia ganha 3.674 moradores em 1 ano e chega a 257.282 habitantes, aponta IBGE

Cidade de Cotia. Foto: Vagner Santos





A população de Cotia cresceu 1,4% em um ano, segundo aponta a estimativa para 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cidade tem, agora, 257.282 habitantes. Em comparação com o censo de 2010, a população do município cresceu 28%.





As oito cidades da região ganharam 15.467 habitantes no último ano. Em números absolutos, Cotia fica em primeiro lugar, com 3.674 habitantes a mais que a estimativa do ano passado.





A segunda cidade que mais cresceu a população na região foi Itapevi, com 3.170 moradores a mais que em 2020. E a que menos aumentou seus habitantes foi Vargem Grande Paulista, com 847 novos moradores no mesmo período.





No levantamento divulgado pelo IBGE na semana passada para todos os municípios brasileiros, o órgão federal explica que não considerou os efeitos da pandemia da Covid-19, devido à "ausência de novos dados de migração, além da necessidade de consolidação dos dados de mortalidade e fecundidade, fundamentais para se compreender a dinâmica demográfica como um todo", informou o instituto em nota.





Confira abaixo o crescimento populacional de cada cidade da região.