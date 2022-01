Cotia registra maior quantidade de furtos em 20 anos

Cotia e Cia fez um levantamento de 2001 a 2021 com base nas estatísticas oficiais da Secretaria de Segurança Pública de SP Imagens de uma câmera de segurança flagraram tentativa de furto no centro de Cotia em outubro do ano passado

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) divulgou, nesta quarta-feira (26), as estatísticas da criminalidade em todo o estado, referente ao ano de 2021.

Cotia e Cia fez um levantamento nos dados oficiais – lembrando que os números são contabilizados de acordo com os boletins de ocorrência – e constatou que a cidade de Cotia registrou a maior alta de furtos em 20 anos.





Em 2021, foram registrados nas delegacias do município 1.892 furtos em geral e mais 400 furtos de veículos (2.292 no total), de acordo com a SSP.





O ano que mais se aproximou foi 2019, que teve 1.793 furtos em geral e mais 342 de veículos – 2.135 ao todo [veja os números completos no final da matéria]. Em comparação com 2020, a alta foi de 17%, já que o município registrou 1.958 boletins de ocorrência de crimes desta natureza.





OUTROS DADOS





Também comparando com 2020, o número de roubos registrou alta de 13% em Cotia. Foram 1.162 roubos em geral e mais 233 de veículos, em 2021, contra 1.018 roubos em geral e 219 de veículos, no ano anterior.





No mesmo período, outro crime que teve alta foi estupro. Em 2020, foram 73 enquanto que no ano passado foram 86 – um aumento de 18%.





Por outro lado, o número de homicídios diminuiu pela metade de 2021 para 2020: foram 15 contra 30.





Cotia e Cia procurou a Secretaria Municipal de Segurança Pública para comentar as estatísticas e aguarda retorno.





Número de furtos (soma de furtos em geral e de veículos) de 2001 a 2021

2001 – 1.868





2002 – 1.918





2003 – 1.882





2004 – 1.941





2005 – 1.867





2006 – 1.882





2007 – 1.627





2008 – 1.495





2009 – 1.482





2010 – 1.586





2011 – 1.701





2012 – 1.556





2013 – 1.659





2014 – 1.479





2015 – 1.754





2016 – 1.804





2017 – 1.983





2018 – 2.020





2019 – 2.135





2020 – 1.958





2021 – 2.292