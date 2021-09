Pronto-Socorro Infantil de Cotia está com 70% das obras concluídas, afirma prefeitura

Saúde

PS Infantil terá 1.200 metros quadrados de área construída e será referência em atendimento médico de emergência para crianças. Serão instalados diversos consultórios, sala de inalação, sala de medicação, sala de gesso, leitos de emergência, equipamentos modernos e tecnológicos, entre outros



PS Infantil de Cotia. Foto: Alexandre Rezende





A Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana de Cotia afirmou nesta quarta-feira (8) que 70% da execução da obra em andamento do Pronto-Socorro Infantil do município já estão concluídas.





A unidade de urgência e emergência infantil está sendo instalada na avenida Eng. Leon Psanquevich, região central, ao lado do Terminal Metropolitano e às margens da Rodovia Raposo Tavares.





A prefeitura fez o levantamento e o estudo de alguns pontos para a implantação deste equipamento de saúde com o objetivo de garantir que ele funcionasse em um local estratégico. “Este ponto em que o PS está sendo implantado é um local privilegiado: a poucos metros do terminal e ao lado da rodovia”, destacou o prefeito Rogério Franco.





No local de implantação do PS Infantil foi necessária a construção de um muro de arrimo e movimentação de terra para acerto do terreno. A parte de alvenaria, segundo a secretaria, já está 90% concluída e 85% dos revestimentos de parede já foram executados.





Além disso, a pasta também informou que já estão concluídos 50% da implantação do piso do Pronto-Socorro e 90% da cobertura. “Já estão bem adiantados também a execução dos projetos de elétrica e hidráulica”, confirmou.





O PS Infantil terá 1.200 metros quadrados de área construída e será referência em atendimento médico de emergência para crianças. Serão instalados diversos consultórios, sala de inalação, sala de medicação, sala de gesso, leitos de emergência, equipamentos modernos e tecnológicos, entre outros.