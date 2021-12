Dra Deolane garante presença no Festival Cotia Music: "Vou subir lá tendo 50 pessoas"

Fala da advogada e influencer foi devido ao esvaziamento nos dois primeiros dias de evento; shows anunciados foram adiados, segundo a organização, em razão de vistoria relacionada a protocolos de covid-19

Reprodução/Redes Sociais





Após fracasso nos dois primeiros dias de evento, a advogada, influencer e agora artista, Dra Deolane Bezerra, garantiu presença no Festival Cotia Music 2021 na noite deste sábado (4).

Em vídeo nas redes sociais, Deolane diz que vai subir no palco do evento independentemente da quantidade de pessoas. "Vou subir lá tendo 30 pessoas, 100 pessoas", disse.

A influencer, viúva de MC Kevin, comentou também que o festival "foi boicotado", mas não disse por quem. "Colocaram diversos carros de som na rua avisando o público que não iria ter mais o show. Foram cancelados os dois dias de atrações. Mas hoje eu estarei, independente de quem estiver lá."

Nesta sexta-feira (3), cerca de 100 pessoas estiveram no Recinto de Eventos de Cotia, onde o festival acontece. Artistas como o cantor Dilsinho e os funkeiros Don Juan, Paulin da capital, Kadu, Ruzika e Kawe se apresentariam no evento.

No entanto, por volta das 23h40, um dos organizadores do festival subiu no palco para anunciar que os shows, prometidos para a noite, tinham sido adiados, fato que causou revolta no público (VEJA AQUI).

Na página do Instagram, o Festival Cotia Music, que chegou a enfrentar problemas com a Justiça antes mesmo de iniciar o evento, fez algumas transmissões ao vivo. Os vídeos mostraram o recinto praticamente vazio. Alguns usuários da rede social ainda brincaram, dizendo que tinha mais gente na live do que no show.

Em nota, a organização do festival informou que o evento na noite de ontem foi cancelado devido às questões “relacionada à vistoria e protocolo Covid-19”. Mas não explicou quais. A nota também afirma que as atrações desta sexta-feira terão suas datas remarcadas e que a grade de programação deste sábado (4) e domingo (5) segue normalmente.