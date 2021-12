Moradores colocam faixas "sujeito a cacete" para quem dar "grau" de moto em bairro de Cotia

Faixas foram instaladas em ruas do bairro do Parque Alexandra

Faixa instalada na rua José de Andrade. Foto: Alex da Força





Moradores do bairro do Parque Alexandra em Cotia instalaram faixas em várias ruas alertando sobre o risco de "cacete" para quem fazer barulho ou dar "grau" com moto na comubidade.

Nas redes sociais a iniciativa ganhou elogios:

"Maravilhoso perfeito, chega fim de semana ninguém tem paz. Esse fim de semana tá sendo uma maravilha.

"Em todas as entradas do bairro tinha que ter uma faixa dessa. Porque Natal e ano novo nós moradores do bairro não temos paz".

No fim do ano passado, moradores do Morro do Macaco também colocaram faixas para motociclistas não perturbarem.