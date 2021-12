Festival Cotia Music gera revolta em público presente no evento nesta sexta-feira (3)

Com ambiente praticamente vazio, shows programados para a noite de ontem foram adiados em cima da hora; organização do festival disse em nota que evento teve problemas com vistoria relacionada à protocolos de Covid-19



Cerca de 100 pessoas estiveram presentes no Festival Cotia Music 2021 na noite de ontem. Foto: Reprodução / Redes sociais





Cerca de 100 pessoas foram, na noite desta sexta-feira (3), no Recinto de Eventos, para assistir aos shows programados no Festival Cotia Music 2021. Artistas como o cantor Dilsinho e os funkeiros Don Juan, Paulin da capital, Kadu, Ruzika e Kawe se apresentariam no evento.





No entanto, por volta das 23h40, um dos organizadores do festival subiu no palco para anunciar que os shows, prometidos para a noite, tinham sido adiados.





“Parecia que iam ter os shows normalmente. Aí eles foram enrolando, tocando som, tocando som ... quando foi mais ou menos 23h40 apareceu do nada um cara no palco e falou que os shows foram adiados. Que todo mundo podia ir embora para suas casas”, relatou Edson, que foi com a namorada e uns amigos para prestigiar o evento na noite de ontem.





Segundo ele, a pessoa que deu o aviso não explicou o motivo para o adiamento dos shows. Apenas pediu para todos irem embora e retirarem os ingressos para os shows deste sábado (4), para não perderem o dinheiro.





“A partir daí, o povo já começou a ficar bravo, revoltado. Já queriam agredir os seguranças, já queriam quebrar tudo. Eles tinham que anunciar sobre o adiamento dos shows no começo”, disse.





Segundo Edson, o evento estava servindo combo de Whisky a R$ 500 e a dose a R$ 50. Uma Coca-Cola era R$ 8 e a água R$ 5. “O pessoal gastou muito dinheiro, pois abriu às 17h e deixaram para cancelar quase meia-noite. O pessoal achou que foi até golpe.”





Luciene também estava na noite de ontem no Festival Cotia Music junto com sua irmã. Ambas também ficaram revoltadas quando ouviram que os shows dos artistas tinham sido adiados. “Minha irmã fez um escândalo lá. A gente foi pedir o dinheiro de volta e eles deram. Eles queriam dar os ingressos para voltarmos no sábado e domingo. Mas a gente não aceitou”, disse.





“Eles já sabiam que os cantores não iam. Fizeram a gente ir até lá, ficar na garoa, pra depois de três horas falar que ninguém ia mais, pra dizer que os shows estavam cancelados”, complementa.





Festival Cotia Music, que chegou a enfrentar problemas com a Justiça antes mesmo de iniciar o evento, fez algumas transmissões ao vivo. Os vídeos mostraram o recinto praticamente vazio. Alguns usuários da rede social ainda brincaram, dizendo que tinha mais gente na live do que no show. Na página do Instagram, o, fez algumas transmissões ao vivo. Os vídeos mostraram o recinto praticamente vazio. Alguns usuários da rede social ainda brincaram, dizendo que tinha mais gente na live do que no show.





Em nota, a organização do festival informou que o evento na noite de ontem foi cancelado devido às questões “relacionadas à vistoria e protocolo Covid-19”. Mas não explicou quais. A nota também afirma que as atrações desta sexta-feira terão suas datas remarcadas e que a grade de programação deste sábado (4) e domingo (5) segue normalmente.