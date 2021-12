Cotia reduz intervalo da dose adicional da vacina contra Covid-19

A medida é uma recomendação do Comitê Científico do Coronavírus do Estado de São Paulo

Vacinação contra a Covid-19 (1ª, 2ª e/ou dose adicional) acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs)





A Prefeitura de Cotia reduziu de 5 para 4 meses o intervalo da dose adicional da vacina de Covid-19. A medida é uma recomendação do Comitê Científico do Coronavírus do Estado de São Paulo diante do atual cenário epidemiológico da doença no mundo e a proximidade das festividades de final de ano.





A medida vale para quem tomou duas doses dos imunizantes do Butantan/Coronavac, da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e da Pfizer/BioNTech.





“Cotia segue as orientações do Governo do Estado no que tange à Campanha de Vacinação contra a Covid-19 e também reduziu o intervalo para a aplicação da dose adicional. A campanha segue de acordo com a disponibilidade de doses e respeitando as resoluções estaduais”, informou ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (6).





poderá receber a dose adicional do mesmo imunizante com intervalo a partir de 2 meses. No entanto, na ausência da vacina da Janssen, que é o que acontece com estado de São Paulo já que o Ministério não disponibilizou doses adicionais deste imunizante, é possível ser administrada uma dose adicional da Pfizer (vacina de RNA mensageiro). Para os que tomaram o imunizante de dose única da Janssen,. No entanto, na ausência da vacina da Janssen, que é o que acontece com estado de São Paulo já que o Ministério não disponibilizou doses adicionais deste imunizante, é possível ser administrada uma dose adicional da Pfizer (vacina de RNA mensageiro).





A vacinação contra a Covid-19 (1ª, 2ª e/ou dose adicional) acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).