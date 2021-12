Crimes em Cotia crescem em 2021 e deixam população em meio à insegurança e ao medo

Diante do aumento da criminalidade, o secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues, chegou a anunciar um novo projeto para combater a violência na cidade; Cotia e Cia cobrou respostas do secretário, já que o projeto não saiu do papel, mas não obteve respostas



Imagem de um assalto próximo ao Pq Cemucam, em outubro de 2021.





Se tem um assunto que chamou mais atenção, em 2021, em Cotia, com certeza foi a violência que tomou conta do município. O tema ficou tão evidente que foi noticiado, por diversas vezes, na Grande Mídia.

Diante do aumento da criminalidade, o secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues – que está chefiando a pasta pela terceira vez -, chegou a anunciar um Grupo de Trabalho Integrado (GTI) com ações voltadas para segurança. O anúncio foi feito com exclusividade ao Cotia e Cia – relembre aqui.

O Grupo de Trabalho formularia uma política municipal de segurança na cidade. Segundo Rodrigues, essas ações seriam por meio de parcerias ou convênios com outros órgãos de segurança pública do Estado ou do Governo Federal.

De acordo com o secretário, a criação do GTI seria direcionada ao desenvolvimento de projetos, planejamentos operacionais, patrulhamentos ostensivos e políticas de segurança municipal, visando a prevenção e o combate a crimes no âmbito municipal.

“As ações a serem desenvolvidas visam monitorar e diminuir a incidência de extorsão mediante sequestro com retenção da vítima (sequestros-relâmpago) em que as vítimas são obrigadas a realizar transferências bancárias via PIX aos criminosos, ante a facilidade e rapidez deste tipo de transação, bem como roubos e furtos”, informou o secretário, na ocasião.

Mas, até o momento, nada foi concretizado.

Cotia e Cia enviou quatro perguntas (veja no final da reportagem) ao secretário Almir Rodrigues por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Cotia. Mas até a publicação desta reportagem – 24 horas depois – nenhuma questão foi respondida.

CRIMES EM ALTA

Levantamento feito pelo Cotia e Cia nesta quarta-feira (22), com base nas estatísticas oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), mostra como a violência aumentou no último ano na cidade.

De janeiro e outubro de 2021, a taxa de roubos subiu 16% em comparação com o mesmo período de 2020. Foram 1.008 roubos – somando de veículos – no ano passado contra 1.172 neste ano.

Furtos subiram neste período 10% - em 2020 foram 1.641 e em 2021 1.816.





VEJA ABAIXO AS QUESTÕES ENVIADAS PELO COTIA E CIA AO SECRETÁRIO ALMIR RODRIGUES

- O que foi feito neste ano de 2021 para combater a criminalidade em Cotia?

- Diante desses números acima apresentados, qual foi a efetividade no combate à violência?

- Como o secretário vê a cidade sendo destaque negativo nos noticiários nacionais?

- Sobre o Grupo de Trabalho Integrado, por que não foi tirado do papel o projeto?

Caso haja respostas do chefe da pasta, acrescentaremos aqui.