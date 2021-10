VÍDEO: Bandido furta carro de funcionária pública na rua da Secretaria de Comunicação de Cotia

Proprietária do veículo trabalha na própria secretaria; crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (21)





Imagens de uma câmera de segurança que circulam nas redes sociais mostram um homem furtando o carro de uma funcionária pública na rua da Secretaria de Comunicação de Cotia, onde ela trabalha. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (21).









Nas imagens, é possível ver alguns carros estacionados na rua Santo Antônio. Em determinado momento, o homem aparece na calçada do lado direito da via olhando para dentro de um veículo. Após alguns segundos, ele se levanta, anda mais um pouco e olha no interior de outro carro.





O homem então atravessa a rua e vai em direção ao carro da funcionária pública. Mesmo com outra pessoa passando no momento, ousadamente ele entra no veículo, fecha a porta e sai como se nada estivesse acontecendo. Toda a ação durou menos de 3 minutos.