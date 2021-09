Com violência em alta, Cotia prepara Grupo de Trabalho Integrado com ações voltadas para segurança

Em entrevista exclusiva ao Cotia e Cia, o secretário de Segurança Pública, Almir Rodrigues, ainda falou sobre a contratação de novos GCMs e a instalação dos novos totens de segurança. O secretário também afirmou que câmeras de monitoramento serão instaladas por todo município e explicou sobre um novo projeto que vai monitorar os veículos que adentrarem a cidade com a leitura de suas placas







Assalto na Granja Viana. Foto: Reprodução / Redes sociais









O Prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), determinou que a Secretaria Municipal de Segurança Pública crie “imediatamente” um Grupo de Trabalho Integrado (GTI) para formular uma política municipal de segurança na cidade.





Segundo o secretário de Segurança Pública do município, Almir Rodrigues, essas ações serão por meio de parcerias ou convênios com outros órgãos de segurança pública do Estado ou do Governo Federal.





As informações foram concedidas pelo secretário em entrevista exclusiva ao Cotia e Cia nesta quinta-feira (30).





De acordo com Almir, a criação do GTI será direcionada ao desenvolvimento de projetos, planejamentos operacionais, patrulhamentos ostensivos e políticas de segurança municipal, visando a prevenção e o combate a crimes no âmbito municipal.





“As ações a serem desenvolvidas visam monitorar e diminuir a incidência de extorsão mediante sequestro com retenção da vítima (sequestros-relâmpago) em que as vítimas são obrigadas a realizar transferências bancárias via PIX aos criminosos, ante a facilidade e rapidez deste tipo de transação, bem como roubos e furtos”, informou o secretário.





A iniciativa acontece no momento em que a cidade vê um aumento significativo na criminalidade, principalmente em roubos e furtos.





Segundo as estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o município de Cotia registrou no mês de agosto uma alta de 14,6% em roubos e de 32% em furtos, em comparação com julho. Em agosto, foram 115 roubos no geral e mais 26 roubos de veículos, enquanto que no mês de julho foram 109 e 14, respectivamente.





Almir Rodrigues acredita que o aumento de roubos, principalmente, se deve a facilidade que os criminosos encontraram na transferência de valores por meio do sistema Pix.





“Eles [criminosos] sempre estiveram nas ruas, mas se limitavam a saidinhas de banco e sequestro-relâmpago onde pegavam as senhas e os cartões das vítimas e sacavam no máximo 2 mil reais por cartões. Hoje, uma ação deles chega a 20 ou 30 mil reais”, ressalta.





O secretário de Segurança Pública, Almir Rodrigues. Foto: Reprodução









ESTRATÉGIAS





Ainda de acordo com o secretário de Segurança Pública de Cotia, a pasta tem tomado “todas as providências que estão ao alcance dos profissionais e da tecnologia disponível para a diminuição da onda de violência nos mais de 250 bairros da cidade”.





“Vale ressaltar que, entendendo a vulnerabilidade geográfica da cidade, que sedia o acesso ao Rodoanel e faz divisa com 12 municípios da região, temos feito uma força-tarefa em conjunto com a Polícia Militar e com as secretarias de segurança das cidades vizinhas, com o intuito de oferecermos ações cada vez mais estratégicas, além de intensificarmos as rondas ostensivas e o patrulhamento comunitário por toda a extensão do município”, acrescentou.





A região do km 21, onde, segundo Almir, os moradores foram amedrontados pelas quadrilhas do Pix, em breve, vai receber câmeras de segurança “de alta tecnologia garantindo mais tranquilidade aos moradores”.













CONTRATAÇÃO DE GCMs E NOVOS TOTENS





Sobre o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM), Almir Rodrigues disse que, por uma estratégia de segurança pública, não é recomendado dizer o número de agentes. Porém, reforçou que, enquanto a maioria das cidades que possui Guarda Civil Municipal, conta - em média - com 1.300/1.400 habitantes por GCM, Cotia tem menos de 700 habitantes por Guarda.





Em 2018, o prefeito Rogério Franco anunciou o Concurso Público, porém, após finalizar todos os trâmites para a execução, entramos em período pandêmico, o que impossibilitou que o concurso acontecesse. Ele será realizado em breve e, em média,150 novos guardas deverão ser contratados





O secretário também confirmou a instalação de mais sete totens de segurança na cidade, nos seguintes locais:





1) Entre a Rua Altair Martins a Estrada Municipal Walter Steurer (aguardando autorização do DER);





2) Estrada do Capuava - (iniciando obras)





3) Praça Niso Viana - (concluindo instalação)





4) Estrada Fernando Nobre - (aguardando autorização do DER)





5) Rua Aracajú, Turiguara (Arakan) - (concluindo instalação)





6) Entrada da Cidade (Pronto Socorro Infantil) - (concluindo instalação)





7) Rua Lamartine Barros - Mirante da Mata, indo pelo Morro Grande - (concluindo instalação)





Almir explicou que as câmeras dos totens de segurança, captam e gravam as imagens em tempo integral, além de terem o apoio de intercomunicador e botão de emergência.





As imagens são acompanhadas pela Central de Comunicação (Cecom) da Guarda Civil Municipal 24 horas por dia e são armazenadas por 30 dias.





“Essas imagens ficam à disposição das investigações da Polícia Civil (as imagens são disponibilizadas sempre que os delegados solicitam formalmente), em ocorrências da GCM (perseguições, roubos, entre outros), auxiliam os munícipes nas mais diversas atividades (desde informações cotidianas até para prestar os primeiros socorros diante de alguma situação) e inibe a ação de bandidos. Inclusive, vale ressaltar, que a instalação de totens é a principal solicitações nas reuniões nos bairros”, explicou Almir.

Existe ainda o projeto Câmera Cidadã, onde um munícipe vai liberar as imagens das câmeras voltadas para os logradouros públicos; no caso de ocorrência, as imagens chegam para a Polícia Civil - de forma imediata, driblando as burocracias de liberação de imagens





Por Neto Rossi e Rudney Oliveira

O secretário ainda complementou que a instalação dos totens e o rastreamento das viaturas são processos intermediários de um projeto mais completo que integra a muralha eletrônica, com a instalação das câmeras OCRs com leitura de placa (que, ao longo do tempo, vão acontecer em toda a cidade) e a instalação de câmeras de monitoramento por todo o município.