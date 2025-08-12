Xerife do Consumidor: “Quem mora em Cotia não pode pagar pedágio”

Vídeo foi publicado nas redes sociais do prefeito Welington Formiga; ASSISTA

Deputado Jorge Wilson (Xerife do Consumidor). Foto: Alesp

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), abordou a questão dos pedágios que devem ser implantados na Rodovia Raposo Tavares daqui a alguns anos.

Um pórtico do pedágio de cobrança automática, chamado de Free Flow, já foi instalado no km 37 da rodovia, o que causou indignação de moradoresAo lado do prefeito, o deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos) - Xerife do Consumidor – comentou a respeito da implantação dos equipamentos em Cotia., disse., completou.O vereador de Cotia, Celso Itiki, também aparece no vídeo e comenta sobre umVeja o vídeo abaixo: