Xerife do Consumidor: “Quem mora em Cotia não pode pagar pedágio”

Vídeo foi publicado nas redes sociais do prefeito Welington Formiga; ASSISTA
|Deputado Jorge Wilson (Xerife do Consumidor). Foto: Alesp
Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), abordou a questão dos pedágios que devem ser implantados na Rodovia Raposo Tavares daqui a alguns anos.
Um pórtico do pedágio de cobrança automática, chamado de Free Flow, já foi instalado no km 37 da rodovia, o que causou indignação de moradores (veja aqui).
LEIA TAMBÉM: Free Flow: pedágio no km 37 da Raposo não estava previsto em edital; Sorocabana explica
Ao lado do prefeito, o deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos) - Xerife do Consumidor – comentou a respeito da implantação dos equipamentos em Cotia. “Pedágio agora, não. Não é o momento . O momento é de trazer todas as melhorias do estado, mostrar que o estado está presente na vida do cidadão de Cotia, e esse será o compromisso do Xerife do Consumidor”, disse.
“Vamos lutar muito, não só na questão do pedágio que não vai vir para Cotia e, quando vir, daqui uns cinco ou dez anos, que libere as marginais . Quem mora em Cotia não pode pagar pedagio”, completou.
O vereador de Cotia, Celso Itiki, também aparece no vídeo e comenta sobre um projeto de lei, de sua autoria, que proíbe a instalação de pedágios em vias municipais.
Veja o vídeo abaixo: