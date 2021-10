Bandido armado rouba aliança de ouro de professor próximo ao Cemucam, em Cotia

Após ser assaltado em plena luz do dia, Nelson Mathias criticou o problema com a falta de segurança na cidade. “O assalto que aconteceu comigo é só a ponta de um iceberg. Eu não vejo Cotia preparada e com vontade política para mudar isso”



Nelson Mathias. Foto: Arquivo pessoal





Um professor foi vítima de assalto na tarde deste sábado (16) na Avenida das Acácias, próximo ao Cemucam, em Cotia. Um homem, aparentemente com menos de 30 anos, parou uma moto branca ao lado de seu veículo, apontou a arma e roubou sua aliança de ouro. O bandido fugiu sentido Raposo Tavares.





Ao Cotia e Cia, a vítima, Nelson Mathias Júnior, pontuou a falta de segurança na cidade e a sensação de medo que vem aumentando cada vez mais. Para ele, o crescimento sem estrutura do município é um dos fatores que gera o aumento da criminalidade.





“O que me preocupa, por ser morador aqui há muitos anos, é que a tendência é só piorar. Você estimula para que novos moradores venham pra cidade, mas não se estimula nada que eles se sintam seguros. O assalto que aconteceu comigo é só a ponta de um iceberg. Eu não vejo Cotia preparada e com vontade política para mudar isso”, critica.





O professor ressalta ainda que apenas o investimento em totens de segurança não será suficiente para coibir a onda de criminalidade. “Todos sabem aonde estão acontecendo os crimes e nada se faz. Um toten de segurança no semáforo não vai resolver a questão. O ladrão vai continuar assaltando, pois ele entendeu que está fácil. Cotia continua sendo uma cidade sem lei”, diz.





OUTROS ROUBOS SEMELHANTES





No final de setembro, um motorista flagrou o momento em que duas pessoas em uma moto praticaram assalto em um semáforo próximo ao cruzamento entre a Estrada Velha de Cotia e Estrada do Embu, no km 26 da rodovia Raposo Tavares.





Os mesmos suspeitos já estavam praticando assaltos no mesmo dia na rua João Paulo Ablas, na Granja Viana.





Uma semana antes, um motorista também fez um flagrante parecido na Avenida São Camilo, na Granja Viana. Na ocasião, dois homens em uma moto tentaram assaltar uma médica de 50 anos.





Ela contou à polícia que o suspeito, que estava na garupa, durante a tentativa de assalto, pediu sua aliança, mas ela não entregou.