Quadrilha do Pix: Homem é vítima de sequestro em Cotia

Um homem foi vítima de sequestro em Cotia, na tarde desta terça-feira, dia 02. Ele estava em seu veículo, quando dois criminosos armados, e em uma moto, o abordaram e o renderam no próprio carro. O objetivo era que a vítima realizasse transferências via PIX.





Em entrevista ao apresentador José Luiz Datena, no Brasil Urgente, o Capitão Guedes, da PM, contou que a polícia tomou conhecimento do sequestro e realizou um cerco com viaturas e com o helicóptero Águia.





A vítima foi liberada no Jd. Arpoador na zona sul de São Paulo. Não há informações sobre a captura desses criminosos.