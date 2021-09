Vídeo mostra criminosos rendendo funcionários durante assalto a depósito de gás em Cotia

Destaque

Dupla roubou aparelhos de celular e R$ 4 mil em dinheiro; ninguém foi preso



Foto: Vídeo: Reprodução / Redes sociais





Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que dois criminosos entram em um depósito de gás, em Cotia, e rendem uma funcionária. Eles roubaram aparelhos de celular e R$ 4 mil. O crime aconteceu na sexta-feira (10) na Estrada do Morro Grande.













Assim que o portão do depósito da empresa é aberto, dois bandidos, um encapuzado e outro de máscara, entram e rendem as vítimas, anunciando o roubo.





Ainda no vídeo é possível ouvir um dos bandidos pedindo para uma das vítimas colocar as mãos em cima da moto. Uma mulher, neste mesmo instante, é levada para dentro do escritório com o mesmo criminoso pedindo dinheiro e todos os celulares.





Após efetuarem o roubo, que durou cerca de quatro minutos, os bandidos pedem para os funcionários entrarem no escritório e anunciaram que iam fechar a porta.





Segundo o boletim de ocorrência, durante o roubo um dos bandidos quebrou um monitor e danificaram os telefones fixos. Eles fugiram em um gol quadrado da cor branca com rodas orbitais.





Ainda de acordo com o boletim, as vítimas não sofreram lesão. As imagens do assalto foram apresentadas na Delegacia de Cotia, que investiga o caso.