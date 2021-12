VÍDEO: Bandido furta hamburgueria a 200 metros da Prefeitura de Cotia

Crime, que aconteceu nesta madrugada, foi registrado na Delegacia de Cotia

5 tabletes foram furtados. Imagem da câmera de segurança





A hamburgueria Mapa do Tesouro, que fica a 200 metros da Prefeitura de Cotia, foi furtada na madrugada desta quarta-feira (22). Segundo informações dos proprietários do estabelecimento, foram furtados cinco tabletes.





Um vídeo gravado por câmeras de segurança da hamburgueria mostra um homem, de bermuda e chinelo, entrando agachado e abrindo armários do comércio. Depois, as imagens mostram o homem indo para trás do balcão, onde encontra os tabletes que acabou furtando [veja o vídeo abaixo].













Na delegacia, a vítima informou que o bandido arrombou uma das janelas do estabelecimento, por onde acabou entrando. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia, que apura os fatos.