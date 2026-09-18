Após estragos das chuvas, Cotia decreta situação de emergência por 180 dias

A Prefeitura de Cotia decretou situação de emergência pelo prazo de 180 dias nas áreas do município afetadas pelas. O decreto foi publicado no início da noite desta quinta-feira (17) e é assinado pelo prefeito Welington Formiga.



Recuperação de vias e drenagem



Entre as ações previstas estão o atendimento às famílias atingidas, a recuperação de vias públicas e sistemas de drenagem, o restabelecimento de acessos e a avaliação das condições de prédios e equipamentos públicos afetados pelas chuvas.



O decreto também prevê medidas para reduzir novos riscos provocados pela saturação do solo, especialmente em áreas que permanecem vulneráveis após os temporais.



Com a situação de emergência reconhecida, os órgãos municipais ficam autorizados a adotar as medidas administrativas necessárias para as ações de resposta e recuperação, incluindo obras e serviços emergenciais e a aquisição de bens necessários para enfrentar os efeitos das chuvas, desde que haja necessidade comprovada. Entre as ações previstas estão o, a recuperação de vias públicas e sistemas de drenagem, o restabelecimento de acessos e a avaliação das condições de prédios e equipamentos públicos afetados pelas chuvas.O decreto também prevê medidas para reduzir novos riscos provocados pela saturação do solo, especialmente em áreas que permanecem vulneráveis após os temporais.Com a situação de emergência reconhecida, os órgãos municipais ficam autorizados a adotar as medidas administrativas necessárias para as ações de resposta e recuperação, incluindo obras e serviços emergenciais e a aquisição de bens necessários para enfrentar os efeitos das chuvas, desde que haja necessidade comprovada.







Risco sanitário e ambiental



A Prefeitura também deverá avaliar possíveis riscos sanitários e ambientais provocados pelos alagamentos.



A preocupação inclui locais onde tenham sido afetados sistemas de esgotamento sanitário, fossas, estruturas de drenagem ou serviços de manejo de resíduos. O decreto também determina atenção para a possibilidade de presença de agentes contaminantes nas áreas atingidas.



As ações previstas serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, com participação das demais secretarias e órgãos da Prefeitura, conforme as atribuições de cada área.







A medida foi tomada diante dos danos provocados pelo grande volume de chuva, que atingiu diferentes regiões da cidade e provocou alagamentos, inundações, processos erosivos, obstrução de sistemas de drenagem e danos à malha viária.Segundo o decreto,, afirmou o prefeito Welington Formiga em pronunciamento oficial.O documento aponta que os impactos exigem medidas emergenciais para garantir a segurança da população e a continuidade de serviços públicos, especialmente em unidades de saúde e ensino. Também estão entre as prioridades a manutenção do acesso de ambulâncias e veículos de emergência, a circulação das equipes municipais e a recuperação das condições de tráfego nas vias.