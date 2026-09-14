Chuvas atingem cerca de 100 casas e deixam 62 famílias em situação mais grave em Cotia

Em vídeo, Prefeito afirma que mantém equipes nas ruas para atender moradores e recuperar vias e infraestrutura após sequência de chuvas intensas
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O prefeito de Cotia, Welington Formiga, divulgou nesta segunda-feira (14) um vídeo com uma atualização sobre os impactos das fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias. Segundo o levantamento apresentado pela Prefeitura, cerca de 100 casas foram atingidas em diferentes regiões da cidade.
Entre os bairros e áreas apontados como os mais afetados estão Água Espraiada, Brotas, Pununduva, Rua Maísa, no Mirante da Mata, Jardim Sandra, São Miguel, região do Rio Cotia, Jardim Petrópolis e Caputera, além de áreas de Caucaia do Alto.
De acordo com o prefeito, 62 famílias foram identificadas em situação mais grave, necessitando de maior atenção das equipes municipais. Desse total, 20 famílias estão na região do Rio Cotia, oito em Petrópolis, quatro em Caputera e cerca de 30 em Caucaia do Alto.
“Foram identificadas cerca de 62 famílias afetadas e diversos pontos da cidade que ainda precisam de atenção”, informou Formiga na publicação. Segundo ele, as equipes municipais continuam nas ruas realizando vistorias, atendendo os moradores e trabalhando na recuperação das vias e da infraestrutura afetadas pelas chuvas.
Prefeitura cita desassoreamento de córregos
Durante a atualização, o prefeito também mencionou ações realizadas antes e durante o período de chuvas. Segundo ele, 30 córregos urbanos passaram por serviços de desassoreamento.
Formiga também afirmou que parte dos problemas registrados durante os temporais está relacionada à ocupação de áreas consideradas irregulares.
A Prefeitura informou ainda que busca apoio dos governos Estadual e Federal para ampliar as ações e acelerar a recuperação dos pontos afetados.
“Também estamos buscando apoio do Governo do Estado e Federal para ampliar as ações e acelerar a recuperação”, afirmou o prefeito.
Segundo Formiga, neste momento a prioridade é atender as famílias atingidas e recuperar as áreas afetadas.
Cotia teve 166 mm de chuva em 72 horas
A dimensão dos impactos está relacionada ao volume excepcional de chuva registrado no município. Cotia já acumulou quase quatro vezes mais chuva do que a média histórica esperada para todo o mês de setembro, segundo dados levantados pelo Cotia & Cia.
Setembro já é apontado como o mês mais chuvoso do ano em Cotia e, segundo o levantamento, o volume registrado até agora é o maior para um mês de setembro desde 2022.
O cenário também se reflete no nível do Sistema Alto Cotia: nesta mesma época de 2025, o sistema operava com cerca de 53%, enquanto neste ano está próximo de 74%.
Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), divulgados pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, apontaram que Cotia acumulou 166 milímetros de chuva em 72 horas. Nas 48 horas anteriores ao levantamento, o acumulado chegou a 99 milímetros.
No levantamento estadual, Itaóca registrou 201 mm, Itararé, 184 mm, e Diadema, 167 mm no período de 72 horas.
Solo encharcado mantém alerta
O secretário municipal de Defesa Civil, Marcos Nena, destacou que o elevado volume de chuva deixa o solo saturado e pode aumentar o risco de novos problemas mesmo após a diminuição das precipitações.
“O acumulado das últimas 72 horas exige atenção por causa do solo encharcado. Estamos atentos às áreas de risco, mas também podem surgir situações em outros pontos da cidade em razão do alto nível de saturação do solo”, explicou.
A Defesa Civil mantém equipes mobilizadas e segue acompanhando as regiões consideradas mais vulneráveis.
A orientação é para que os moradores fiquem atentos a sinais que possam indicar movimentação do solo, como rachaduras em terrenos, paredes ou muros, inclinação de árvores e postes e outras alterações que indiquem possível instabilidade.
Em caso de situação de risco, a recomendação é deixar o local e procurar um ponto seguro. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.