Chuvas atingem cerca de 100 casas e deixam 62 famílias em situação mais grave em Cotia

Durante a atualização, o prefeito também mencionou ações realizadas antes e durante o período de chuvas. Segundo ele, 30 córregos urbanos passaram por serviços de desassoreamento.Formiga também afirmou que parte dos problemas registrados durante os temporais está relacionada à ocupação de áreas consideradas irregulares.A Prefeitura informou ainda que busca apoio dos governos Estadual e Federal para ampliar as ações e acelerar a recuperação dos pontos afetados., afirmou o prefeito.Segundo Formiga, neste momento a prioridade é atender as famílias atingidas e recuperar as áreas afetadas.A dimensão dos impactos está relacionada ao volume excepcional de chuva registrado no município., segundo dados levantados pelo Cotia & Cia.Setembro já é apontado como o mês mais chuvoso do ano em Cotia e, segundo o levantamento, o volume registrado até agora é o maior para um mês de setembro desde 2022.O cenário também se reflete no nível do Sistema Alto Cotia: nesta mesma época de 2025, o sistema operava com cerca de 53%, enquanto neste ano está próximo de 74%.Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), divulgados pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, apontaram que Cotia acumulou 166 milímetros de chuva em 72 horas. Nas 48 horas anteriores ao levantamento, o acumulado chegou a 99 milímetros.No levantamento estadual, Itaóca registrou 201 mm, Itararé, 184 mm, e Diadema, 167 mm no período de 72 horas.O secretário municipal de Defesa Civil, Marcos Nena, destacou que o elevado volume de chuva deixa o solo saturado e pode aumentar o risco de novos problemas mesmo após a diminuição das precipitações., explicou.A Defesa Civil mantém equipes mobilizadas e segue acompanhando as regiões consideradas mais vulneráveis.A orientação é para que os moradores fiquem atentos a sinais que possam indicar movimentação do solo, como rachaduras em terrenos, paredes ou muros, inclinação de árvores e postes e outras alterações que indiquem possível instabilidade.Em caso de situação de risco, a recomendação é deixar o local e procurar um ponto seguro. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.