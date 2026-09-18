Atleta de Cotia é vice-campeã mundial de jiu-jitsu após superar lesão e duas cirurgias

Caroline Almeida voltou a competir em 2024 e conquistou a medalha de prata no World Master 2026, em Las Vegas

Foto: Redes sociais

Esportes & Cia - A atleta de Cotia Caroline Almeida conquistou um dos principais resultados de sua carreira no jiu-jitsu ao se tornar vice-campeã mundial no World Master 2026, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos.



Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Caroline Almeida (@fenixcarolmbjj)



Do retorno às competições ao pódio mundial



Para Caroline, chegar a Las Vegas representou muito mais do que disputar uma competição internacional. À Coluna, ela disse que foi a conclusão de um processo de retomada iniciado depois de um período marcado por lesão, maternidade e procedimentos cirúrgicos.



"Em 2021 sofri uma lesão grave no joelho e passei por uma gestação e duas cirurgias, voltando a competir em 2024", conta a atleta.



Desde o retorno, ela passou a acumular conquistas até chegar ao principal resultado de sua trajetória. Agora, aos resultados obtidos no Brasil e na Europa, soma uma medalha de prata em um Mundial.



Além da preparação esportiva, Caroline também destaca as dificuldades financeiras para manter uma carreira competitiva em alto nível. Segundo ela, atualmente conta com pouco apoio e não possui patrocínio financeiro.



A atleta afirma que busca representar Cotia nas competições, mas que os custos de viagens, inscrições, preparação e toda a estrutura necessária para disputar torneios internacionais tornam a continuidade da carreira um desafio. Para Caroline, chegar a Las Vegas representou muito mais do que disputar uma competição internacional. À Coluna, ela disse que foi a conclusão de um processo de retomada iniciado depois de um período marcado por lesão, maternidade e procedimentos cirúrgicos., conta a atleta.Desde o retorno, ela passou a acumular conquistas até chegar ao principal resultado de sua trajetória. Agora, aos resultados obtidos no Brasil e na Europa, soma uma medalha de prata em um Mundial.Além da preparação esportiva, Caroline também destaca as dificuldades financeiras para manter uma carreira competitiva em alto nível. Segundo ela, atualmente conta com pouco apoio e não possui patrocínio financeiro.A atleta afirma que busca representar Cotia nas competições, mas que os custos de viagens, inscrições, preparação e toda a estrutura necessária para disputar torneios internacionais tornam a continuidade da carreira um desafio.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por MB JIU-JITSU COTIA (@academiambjj)



Próximo objetivo já está definido



Depois do vice-campeonato mundial, Caroline já pensa na próxima temporada. O objetivo é voltar a disputar o Campeonato Europeu e o Mundial no ano que vem.



A participação, no entanto, dependerá das condições financeiras para viabilizar as viagens e toda a preparação necessária.



Enquanto isso, a medalha conquistada em Las Vegas representa um marco na trajetória da atleta de Cotia: depois de retornar ao tatame em 2024, Caroline chegou ao pódio de um Mundial e colocou novamente o nome da cidade em uma competição internacional de jiu-jitsu.



Do Brasil para Las Vegas, a atleta levou também a representação de sua equipe, a MB, e das mulheres que encontram no esporte um caminho de competição, superação e realização de sonhos.





Caroline ficou com a medalha de prata na categoria Master 1, faixa-preta, peso pesado, representando a Fratres Brazilian Jiu-Jitsu.A conquista ganha ainda mais significado diante da trajetória percorrida pela atleta até chegar ao pódio mundial. Em 2021, Caroline sofreu uma grave lesão no joelho. Depois, passou por uma gestação e por duas cirurgias, período que a manteve afastada das competições.Ela voltou a competir somente em 2024 e, desde então, iniciou uma sequência de resultados que culminou com a medalha de prata em Las Vegas.Em janeiro deste ano, Caroline disputou o Campeonato Europeu e conquistou a medalha de bronze. Na sequência, tornou-se campeã brasileira e garantiu a oportunidade de disputar, pela primeira vez, o Mundial Master.Realizado entre os dias 3 e 5 de setembro no Las Vegas Convention Center, o World Master 2026 reuniu atletas de diferentes países e categorias do jiu-jitsu.