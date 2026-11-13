Após 20 anos, tradicional restaurante português anuncia fechamento em Cotia

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Foto: Divulgação

O restaurante Quinta do Bacalhau, em Cotia, anunciou o encerramento de suas atividades após duas décadas de funcionamento. O estabelecimento, especializado em gastronomia portuguesa, fechará as portas na próxima segunda-feira (16 de novembro), encerrando uma trajetória de 20 anos marcada pela culinária tradicional e pelo atendimento a famílias e clientes da região.



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Referência em gastronomia portuguesa



Com ambiente aconchegante e cercado por árvores, a Quinta do Bacalhau funcionava em um sobrado e tinha como especialidade os pratos da culinária portuguesa.



Entre os destaques do cardápio estava o tradicional bacalhau com batatas ao murro, além de outras opções de pratos bem servidos, sobremesas típicas de Portugal e uma carta de bebidas com vinhos e cervejas europeias.



Ao longo dos anos, o estabelecimento recebeu reconhecimento gastronômico e conquistou clientes de Cotia e de outras cidades da Grande São Paulo.



Com ambiente aconchegante e cercado por árvores, a Quinta do Bacalhau funcionava em um sobrado e tinha como especialidade os pratos da culinária portuguesa.Entre os destaques do cardápio estava o tradicional bacalhau com batatas ao murro, além de outras opções de pratos bem servidos, sobremesas típicas de Portugal e uma carta de bebidas com vinhos e cervejas europeias.Ao longo dos anos, o estabelecimento recebeu reconhecimento gastronômico e conquistou clientes de Cotia e de outras cidades da Grande São Paulo.

Localizado na Avenida Prefeito Ivo Mário Isaac Pires, 1597, no Jardim Santa Paula, na região da Estrada de Caucaia do Alto, o restaurante comunicou a decisão por meio de um aviso direcionado aos clientes e amigos., diz o comunicado.O anúncio também foi acompanhado de homenagens à trajetória do estabelecimento, que ao longo de 20 anos conquistou reconhecimento na região e se tornou uma referência para apreciadores da cozinha portuguesa.Em uma mensagem de despedida, a história do restaurante foi lembrada pela dedicação à gastronomia, pela qualidade dos pratos e pelos momentos compartilhados com famílias e amigos. A proprietária também recebeu agradecimentos pelo trabalho desenvolvido durante as duas décadas.