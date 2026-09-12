Temporal deixa rastro de alagamentos e estragos em diversas regiões de Cotia

Vídeos mostram a dimensão dos estragos provocados pela forte chuva, com enxurradas, áreas alagadas e veículos atingidos pela água em diferentes pontos da cidade

Reprodução redes sociais

A forte e constante chuva que atingiu Cotia durante a noite de sexta-feira (11) e a madrugada deste sábado (12) deixou um rastro de alagamentos e estragos em diferentes pontos da cidade.

Segundo dados do Governo do Estado, foram registrados 80 milímetros de chuva em Cotia nas últimas 24 horas.

As imagens mostram a dimensão dos transtornos, com forte enxurrada, áreas completamente alagadas e veículos atingidos pela água.

Até o momento, há registros de alagamentos nas regiões da Água Espraiada e Pununduva, em Caucaia do Alto, e no Jardim Isis. Um muro também caiu sobre a Arena Stela Maris.

Por volta das 23h30 de sexta-feira, moradores de Cotia receberam um alerta via Cell Broadcast sobre a chegada da forte chuva.

Até a publicação desta reportagem, a Defesa Civil de Cotia não havia informado a quantidade de ocorrências registradas na cidade.