Passageiros relatam atrasos e superlotação em ônibus de Cotia após mudanças na operação

Queixas incluem demora nos pontos e superlotação, mesmo fora dos horários de maior movimento

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Usuários do transporte coletivo em Cotia têm relatado dificuldades no dia a dia após mudanças recentes na operação de algumas linhas intermunicipais. Entre os principais problemas apontados estão o aumento no tempo de espera e a superlotação dos veículos, situação que tem gerado estresse e transtornos para quem depende do serviço.

Uma das passageiras afirma que percebeu alteração na frequência dos ônibus logo no início da manhã., relatou.Outro relato aponta que o problema não se restringe aos horários de pico., contou.Segundo os passageiros, as dificuldades têm sido frequentes e afetam diferentes linhas que fazem a ligação entre Cotia e a capital, prejudicando principalmente trabalhadores que dependem do transporte público para cumprir horários.Diante das reclamações, a reportagem doprocurou a concessionária responsável e o órgão regulador para esclarecimentos sobre a situação.Em nota, a Viação Raposo Tavares afirmou que houve reprogramações operacionais em algumas linhas e que a empresa está realizando ajustes paraJá a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) afirmou que não houve autorização recente para alterações na operação das linhas que atendem a região de Cotia. O órgão informou ainda que os relatos serão apurados, com verificação do cumprimento da programação pelas operadoras.Procurada, a prefeitura de Cotia não comentou o caso.