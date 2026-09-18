Cotia registra espécie de escorpião pouco comum no estado de São Paulo

Exemplares dessa e de outras espécies encontradas no município foram encaminhados ao Instituto Butantan para análise

Escorpião-amarelo-do-Nordeste. Foto: Reprodução



Foto: Juliano Barbosa

Três espécies já foram identificadas em Cotia



Segundo informações da Vigilância Ambiental, três espécies já foram identificadas na região: o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus), o escorpião-marrom (Tityus bahiensis) e o chamado escorpião-amarelo-do-Nordeste (Tityus stigmurus).



O Tityus serrulatus é a espécie mais conhecida como escorpião-amarelo e também é a mais prevalente no estado de São Paulo. Já o Tityus bahiensis é conhecido como escorpião-marrom.



A Secretaria de Estado da Saúde considera as três espécies de importância médica. Segundo o órgão, o Tityus serrulatus é responsável pelo maior número de acidentes e pelos casos de maior gravidade em São Paulo, enquanto o Tityus stigmurus responde por uma quantidade menor de acidentes no estado.

Foto: Prefeitura de Cotia

De onde veio o escorpião-amarelo-do-Nordeste?



O nome popular do Tityus stigmurus chama atenção porque a espécie era originalmente conhecida na região Nordeste do Brasil. Atualmente, porém, sua distribuição é mais ampla e há registros também em estados como São Paulo, Paraná e Santa Catarina.



O Instituto Butantan explica que a espécie apresenta características que podem favorecer sua dispersão. Entre elas está a partenogênese, processo de reprodução no qual a fêmea consegue gerar descendentes sem a participação de um macho em determinadas populações.



Essa capacidade pode facilitar o estabelecimento de novas populações quando poucos indivíduos chegam a uma determinada área.



Pesquisas sobre a distribuição de escorpiões no Brasil também levantam a possibilidade de que a expansão do Tityus stigmurus para outras regiões esteja relacionada à atividade humana, incluindo o transporte rodoviário de cargas e materiais.



No entanto, essa é uma hipótese geral de dispersão. Não há, até o momento, confirmação sobre como o animal encontrado em Cotia chegou ao município. Segundo informações da Vigilância Ambiental, três espécies já foram identificadas na região: o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus), o escorpião-marrom (Tityus bahiensis) e o chamado escorpião-amarelo-do-Nordeste (Tityus stigmurus).O Tityus serrulatus é a espécie mais conhecida como escorpião-amarelo e também é a mais prevalente no estado de São Paulo. Já o Tityus bahiensis é conhecido como escorpião-marrom.A Secretaria de Estado da Saúde considera as três espécies de importância médica. Segundo o órgão, o Tityus serrulatus é responsável pelo maior número de acidentes e pelos casos de maior gravidade em São Paulo, enquanto o Tityus stigmurus responde por uma quantidade menor de acidentes no estado.O nome popular do Tityus stigmurus chama atenção porque a espécie era originalmente conhecida na região Nordeste do Brasil. Atualmente, porém, sua distribuição é mais ampla e há registros também em estados como São Paulo, Paraná e Santa Catarina.O Instituto Butantan explica que a espécie apresenta características que podem favorecer sua dispersão. Entre elas está a partenogênese, processo de reprodução no qual a fêmea consegue gerar descendentes sem a participação de um macho em determinadas populações.Essa capacidade pode facilitar o estabelecimento de novas populações quando poucos indivíduos chegam a uma determinada área.Pesquisas sobre a distribuição de escorpiões no Brasil também levantam a possibilidade de que a expansão do Tityus stigmurus para outras regiões esteja relacionada à atividade humana, incluindo o transporte rodoviário de cargas e materiais.No entanto, essa é uma hipótese geral de dispersão. Não há, até o momento, confirmação sobre como o animal encontrado em Cotia chegou ao município.



Como identificar a espécie



O Tityus stigmurus pode ser confundido com o escorpião-amarelo mais comum, mas apresenta algumas características próprias.



O animal possui coloração predominantemente amarelada e pode apresentar uma faixa escura longitudinal no dorso, além de uma mancha triangular na região frontal do corpo. Outra característica é a presença de serrilha na cauda.



O tamanho pode variar, chegando a aproximadamente 5 a 7 centímetros.



Apesar de ser uma espécie de importância médica, a Secretaria de Estado da Saúde informa que o Tityus stigmurus responde por poucos acidentes em São Paulo. O maior número de ocorrências e os casos mais graves no estado estão associados ao Tityus serrulatus.



Cotia recebe capacitação para identificar e controlar escorpiões



Paralelamente às ocorrências registradas no município, Cotia recebeu nesta semana uma atividade prática do I Curso Teórico-Prático para Identificação e Controle de Escorpiões de Interesse em Saúde.



A capacitação é promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Cotia.



Cerca de 40 profissionais participaram das atividades, envolvendo representantes do Ministério da Saúde, do Estado e de diferentes municípios.



A etapa prática foi realizada em uma área residencial da Granja Viana com histórico de ocorrência de escorpiões. As equipes fizeram inspeções em imóveis que já haviam registrado a presença dos animais e também verificaram áreas próximas.



Durante a atividade, foram localizados exemplares de escorpiões, que serão utilizados no trabalho de identificação e controle.



Segundo o biólogo Ricardo Cabrera, da Divisão de Vigilância Ambiental de Cotia, o município foi escolhido para receber a atividade prática pelo trabalho que já desenvolve na área.



“Cotia foi escolhida para as atividades práticas por todo esse trabalho que a gente desenvolve”, explicou o profissional, destacando que a equipe municipal também auxilia o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado na definição dos procedimentos de inspeção.



Escorpiões procuram abrigo, alimento e locais protegidos



Os escorpiões podem encontrar nas áreas urbanas condições favoráveis para sobrevivência, principalmente em locais escuros, úmidos e protegidos.



Entre os ambientes que exigem atenção estão entulhos, materiais de construção, terrenos sem manutenção, muros de pedras, frestas, galerias e outros pontos que possam servir de abrigo.



Outro fator importante é a presença de baratas, que estão entre as principais fontes de alimento dos escorpiões.



Por isso, o controle desses insetos e a organização do ambiente são medidas importantes para reduzir as condições favoráveis à presença dos animais.



A orientação dos órgãos de saúde é priorizar o chamado manejo ambiental, reduzindo a oferta de abrigo, alimento e acesso aos imóveis. O uso indiscriminado de produtos químicos não é considerado a principal estratégia para o controle.



Moradora encontrou quatro escorpiões dentro de casa



Na Granja Viana, a pedagoga Camila Galvão conta que encontrou quatro escorpiões dentro de casa.



O primeiro apareceu próximo à piscina e a um bueiro. Cerca de seis meses depois, outro foi localizado no banheiro da filha. Posteriormente, novos exemplares apareceram na pia da cozinha e na sala.



Depois das ocorrências, a família instalou telas nos ralos e passou a adotar cuidados adicionais. Camila também avisou vizinhos e procurou a Vigilância Ambiental.



Para ela, comunicar a ocorrência é importante não apenas para proteger a própria residência, mas também para ajudar as autoridades a identificar áreas onde os animais estão aparecendo.



Inspeções podem ser feitas à noite



As equipes da Vigilância Ambiental também realizam inspeções durante a noite, período em que os escorpiões costumam apresentar maior atividade.



Nas buscas, os profissionais podem utilizar luz ultravioleta, que facilita a localização dos animais.



A população também deve adotar medidas preventivas, como manter quintais e terrenos limpos, evitar o acúmulo de entulho, instalar telas em ralos, verificar frestas e pontos de entrada e controlar a presença de baratas.



Também é recomendado ter cuidado ao manusear objetos armazenados em locais escuros ou úmidos e verificar roupas e calçados antes de utilizá-los.



O que fazer em caso de picada



Em caso de acidente, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente. O tempo entre a picada e o atendimento é especialmente importante em crianças e idosos.



O Hospital Regional de Cotia é referência na região para atendimento de acidentes envolvendo animais peçonhentos.



A população pode comunicar a presença de escorpiões à Vigilância Ambiental de Cotia pelo telefone 4616-6493 ou pelo e-mail



A notificação ajuda as equipes a identificar áreas com ocorrência, orientar moradores e direcionar ações de prevenção e controle. Em caso de acidente, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente. O tempo entre a picada e o atendimento é especialmente importante em crianças e idosos.O Hospital Regional de Cotia é referência na região para atendimento de acidentes envolvendo animais peçonhentos.A população pode comunicar a presença de escorpiões à Vigilância Ambiental de Cotia pelo telefone 4616-6493 ou pelo e-mail vigilancia.ambiental@cotia.sp.gov.br A notificação ajuda as equipes a identificar áreas com ocorrência, orientar moradores e direcionar ações de prevenção e controle.

Uma espécie de escorpião considerada pouco comum no estado de São Paulo foi encontrada em Cotia em uma ocorrência registrada no município. O animal apresenta características do chamado escorpião-amarelo-do-Nordeste (Tityus stigmurus), espécie originalmente associada à região Nordeste e que atualmente também possui registros em São Paulo e outros estados.O Tityus stigmurus está entre as espécies de escorpiões de importância médica menos comuns em São Paulo. A presença do animal no estado já é conhecida, mas sua ocorrência chama atenção em Cotia por se tratar de uma espécie diferente das mais frequentemente encontradas no município.A identificação dos exemplares é importante para o trabalho da Vigilância Ambiental, que monitora a presença de escorpiões e orienta a população sobre medidas de prevenção. Os animais encontrados são encaminhados para análise, contribuindo para a identificação das espécies presentes no município.De acordo com a Vigilância Ambiental, Cotia recebe, em média, entre três e cinco notificações por mês relacionadas à presença de escorpiões. Em 2026, já foram registrados seis acidentes envolvendo picadas, sem ocorrência de mortes.