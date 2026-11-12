Polícia Civil flagra fraude em posto que cobrava por combustível não fornecido aos clientes

A operação foi conduzida pelo SIG de Carapicuíba, em conjunto com o IPEM, equipamentos utilizados na fraude foram apreendidos e o caso é investigado

Foto: Reprodução / Polícia Civil





Uma fiscalização realizada pela Polícia Civil e por servidores do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM) identificou indícios de fraude em bombas de um posto de combustível em Jandira. A ação, que ocorreu nesta quarta-feira (11), foi conduzida pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) de Carapicuíba, coordenado pelo delegado Adair Marques.



Equipamentos foram apreendidos



De acordo com o registro policial, os fiscais identificaram alterações nos geradores de pulso, dispositivos responsáveis pela medição da quantidade de combustível fornecida pelas bombas. Os equipamentos utilizados na fraude foram recolhidos, juntamente com placas eletrônicas e outros componentes.



Ao todo, foram apreendidos 18 pulsers eletrônicos, seis placas eletrônicas de bombas e outros materiais. Os dispositivos foram encaminhados ao IPEM para análise e elaboração de laudo pericial.

Proprietário não foi localizado



O proprietário do posto não estava no estabelecimento e não foi localizado pela equipe policial. Um frentista que estava no local foi ouvido como testemunha. Segundo a apuração, ele não tinha conhecimento da fraude e, por isso, não foi preso em flagrante. Já o proprietário, identificado pela Polícia Civil, não foi localizado e está foragido, motivo pelo qual também não houve prisão em flagrante.



O caso foi registrado como crime contra as relações de consumo, previsto no artigo 7º, inciso VII, da Lei Federal 8.137/1990, que trata de práticas como induzir o consumidor a erro por meio de informações falsas ou enganosas sobre a quantidade ou qualidade de produtos e serviços.



A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as responsabilidades e identificar os envolvidos na adulteração das bombas.

Durante a inspeção, foram verificadas três das 18 bombas existentes no estabelecimento. Segundo o boletim de ocorrência, todas as três apresentaram diferenças superiores a mil mililitros a cada 20 litros registrados no abastecimento.Em um dos testes descritos no documento policial, foi constatado que, para cada 20 mil mililitros indicados na bomba, eram efetivamente entregues 18.610 mililitros. Na prática, isso representa uma diferença de aproximadamente 1,39 litro por abastecimento de 20 litros.A fraude fazia com que os consumidores pagassem por uma quantidade de combustível maior do que aquela efetivamente recebida.