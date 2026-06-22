Linha 22–Marrom: um ano depois, veja o que avançou no projeto que promete ligar Cotia a SP

A futura Linha 22–Marrom do Metrô de São Paulo, que deve ligar Cotia, Osasco e a estação Sumaré da Linha 2-Verde, avançou em etapas importantes ao longo do último ano, mas ainda não saiu da fase de planejamento.

O traçado previsto para a Linha 22–Marrom indica uma ligação subterrânea de aproximadamente 30 quilômetros, com cerca de 19 estações, conectando Cotia à região da Sumaré, na zona oeste da capital paulista, onde haverá integração com a Linha 2-Verde do Metrô.A proposta é reduzir significativamente o tempo de deslocamento entre Cotia e São Paulo, com viagens estimadas em cerca de 40 minutos.Um dos principais avanços do último ano foi o início dos estudos geotécnicos em Cotia, comAo todo, estão previstas cerca de 40 sondagens no município. Esses estudos são fundamentais para identificar as características do solo e definir as condições de escavação dos futuros túneis.O Metrô de São Paulo também avançou naetapa que define o traçado definitivo da linha, a localização das estações, os pontos de ventilação, acessos e estruturas operacionais.Essa fase é considerada decisiva porque transforma o planejamento inicial em um desenho técnico detalhado da obra.Houve também ajustes em cronogramas de licitação, mas sem alteração estrutural no andamento do projeto.Outro avanço importante foi a entrada do projeto na fase de licenciamento ambiental junto à CETESB. Nesse estágio, está em análise o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), que avalia possíveis impactos da construção e operação da linha. Esse processo é obrigatório e precisa ser concluído antes do início de qualquer obra.O projeto também passou por análises de órgãos técnicos e de patrimônio histórico, como o Condephaat, que avaliou a viabilidade em áreas sensíveis da capital, especialmente na região do Butantã e entorno da USP. Essas aprovações são importantes para permitir o avanço das próximas etapas de licenciamento.Apesar dos avanços técnicos, a Linha 22–Marrom ainda não teve início de obras. Atualmente, o projeto se encontra em fase de estudos e engenharia básica, com sondagens em andamento e processo ambiental em análise. Não há escavações de túneis nem intervenções de construção civil iniciadas.A expectativa, com base no andamento de projetos semelhantes, é de que a conclusão do projeto básico ocorra nos próximos anos, com início das obras projetado para a década de 2030. A operação da linha, no entanto, ainda não tem data definida e deve ocorrer apenas após um longo período de execução.Se concluída, a Linha 22–Marrom deve representar uma mudança significativa na mobilidade da região oeste, reduzindo a dependência da Rodovia Raposo Tavares, facilitando o acesso à capital e integrando Cotia ao sistema metroviário de São Paulo.A expectativa também envolve valorização urbana ao longo do trajeto e reorganização do fluxo de transporte na região.