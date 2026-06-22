Homem é executado a tiros dentro de comércio em Caucaia do Alto; VÍDEO

Dupla chegou de motocicleta, entrou no estabelecimento e fugiu após o crime; caso é investigado pela Polícia Civil

Imagem: Redes sociais

Um homem foi assassinado a tiros na noite de sábado (20) dentro de um estabelecimento comercial no bairro Alto de Caucaia, em Caucaia do Alto, distrito de Cotia.



Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Luiz Bacci (@luizbacci)



Na sequência, a dupla efetuou diversos disparos contra um homem que estava sentado no interior do comércio. A vítima foi atingida e não resistiu aos ferimentos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito no local.



Após a execução, os criminosos fugiram rapidamente e, até o momento, não foram localizados.



A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia técnica, que recolheu vestígios e evidências que poderão auxiliar nas investigações. O caso foi registrado como homicídio.



A Polícia Civil trabalha agora para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação da execução.



Até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso. Na sequência, a dupla efetuou diversos disparos contra um homem que estava sentado no interior do comércio. A vítima foi atingida e não resistiu aos ferimentos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito no local.Após a execução, os criminosos fugiram rapidamente e, até o momento, não foram localizados.A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia técnica, que recolheu vestígios e evidências que poderão auxiliar nas investigações. O caso foi registrado como homicídio.A Polícia Civil trabalha agora para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação da execução.Até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Imagens compartilhadas nas redes sociais (veja abaixo) mostram dois homens chegando ao local em uma motocicleta, ambos usando capacetes para dificultar a identificação. Ao entrarem no comércio, os suspeitos teriam ordenado que crianças e outras pessoas que estavam no estabelecimento se afastassem.