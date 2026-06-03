Primeiras perfurações para a Linha 22-Marrom começam em Cotia; entenda o que está sendo analisado

Técnicos contratados pelo Metrô iniciaram nesta terça-feira (2) a análise do subsolo em uma área do Complexo do Ginásio de Esportes
|Foto: Divulgação
Em mais uma etapa dos estudos para a futura Linha 22-Marrom do Metrô, técnicos contratados pela Companhia do Metropolitano de São Paulo iniciaram nesta terça-feira (2) os trabalhos de sondagem de solo em Cotia. A atividade começou em uma área do Complexo do Ginásio de Esportes, após autorização assinada pela Prefeitura.
O procedimento faz parte dos levantamentos geológicos e geotécnicos necessários para o desenvolvimento dos projetos da linha, que deverá ligar Cotia à capital paulista.
A sondagem permitirá identificar as características do subsolo e fornecer informações que serão utilizadas nas próximas fases de planejamento do empreendimento.
Um trabalho que acontece antes mesmo da obra
A etapa iniciada em Cotia consiste na perfuração do terreno para coleta de amostras e análise das condições geológicas da região. Segundo técnicos da empresa responsável pelos estudos, as informações obtidas permitem identificar a composição do subsolo, como areia, argila ou rocha, e auxiliam na definição das soluções de engenharia que poderão ser adotadas futuramente.
O material coletado é encaminhado para análise em laboratório e servirá de base para a elaboração dos projetos da linha.
Por que a sondagem é importante?
Embora ainda não represente o início das obras, a sondagem é considerada uma etapa fundamental para empreendimentos de grande porte. Os dados obtidos ajudam engenheiros a definir métodos construtivos, equipamentos de escavação e características das estruturas subterrâneas que poderão compor o projeto.
Em Cotia, a perfuração prevista tem aproximadamente 27 metros de profundidade, mas outros pontos ao longo do trajeto poderão exigir investigações mais profundas, dependendo das condições encontradas no terreno.
Estrutura poderá integrar sistema de segurança
O local analisado poderá receber futuramente uma estrutura de Ventilação e Saída de Emergência (VSE), equipamento utilizado em linhas subterrâneas para renovação do ar nos túneis e apoio em eventuais situações de emergência.
De acordo com o projeto atualmente em desenvolvimento, toda a Linha 22-Marrom deverá ser subterrânea.
Um trabalho que acontece antes mesmo da obra
A etapa iniciada em Cotia consiste na perfuração do terreno para coleta de amostras e análise das condições geológicas da região. Segundo técnicos da empresa responsável pelos estudos, as informações obtidas permitem identificar a composição do subsolo, como areia, argila ou rocha, e auxiliam na definição das soluções de engenharia que poderão ser adotadas futuramente.
O material coletado é encaminhado para análise em laboratório e servirá de base para a elaboração dos projetos da linha.
Por que a sondagem é importante?
Embora ainda não represente o início das obras, a sondagem é considerada uma etapa fundamental para empreendimentos de grande porte. Os dados obtidos ajudam engenheiros a definir métodos construtivos, equipamentos de escavação e características das estruturas subterrâneas que poderão compor o projeto.
Em Cotia, a perfuração prevista tem aproximadamente 27 metros de profundidade, mas outros pontos ao longo do trajeto poderão exigir investigações mais profundas, dependendo das condições encontradas no terreno.
Estrutura poderá integrar sistema de segurança
O local analisado poderá receber futuramente uma estrutura de Ventilação e Saída de Emergência (VSE), equipamento utilizado em linhas subterrâneas para renovação do ar nos túneis e apoio em eventuais situações de emergência.
De acordo com o projeto atualmente em desenvolvimento, toda a Linha 22-Marrom deverá ser subterrânea.
O que prevê a futura Linha 22-Marrom
Ainda em fase de estudos e desenvolvimento de projetos, a Linha 22-Marrom é considerada um dos principais projetos de mobilidade planejados para a Região Metropolitana de São Paulo. A proposta é conectar Cotia à região de Sumaré, na capital paulista, ampliando as opções de transporte sobre trilhos para moradores da região oeste.
Segundo os dados divulgados pelo Metrô, o projeto prevê:
- 29,75 quilômetros de extensão operacional
- 19 estações ao longo do trajeto
- Sete estações em Cotia, distribuídas entre a região central e a Granja Viana
- Integração com as linhas 2-Verde, 4-Amarela, 9-Esmeralda e a futura 20-Rosa
- Demanda estimada de aproximadamente 678 mil passageiros por dia
- Tempo médio de viagem entre Cotia e a Estação Sumaré de cerca de 42 minutos
Além de ampliar a oferta de transporte público, a linha tem como objetivo reduzir o tempo de deslocamento entre Cotia e a capital, além de criar novas conexões com importantes corredores de transporte da Grande São Paulo.