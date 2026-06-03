Primeiras perfurações para a Linha 22-Marrom começam em Cotia; entenda o que está sendo analisado

Em mais uma etapa dos estudos para a futura Linha 22-Marrom do Metrô, técnicos contratados pela Companhia do Metropolitano de São Paulo iniciaram nesta terça-feira (2) os trabalhos de sondagem de solo em Cotia. A atividade começou em uma área do Complexo do Ginásio de Esportes, após autorização assinada pela Prefeitura.



Um trabalho que acontece antes mesmo da obra



A etapa iniciada em Cotia consiste na perfuração do terreno para coleta de amostras e análise das condições geológicas da região. Segundo técnicos da empresa responsável pelos estudos, as informações obtidas permitem identificar a composição do subsolo, como areia, argila ou rocha, e auxiliam na definição das soluções de engenharia que poderão ser adotadas futuramente.



O material coletado é encaminhado para análise em laboratório e servirá de base para a elaboração dos projetos da linha.



Por que a sondagem é importante?



Embora ainda não represente o início das obras, a sondagem é considerada uma etapa fundamental para empreendimentos de grande porte. Os dados obtidos ajudam engenheiros a definir métodos construtivos, equipamentos de escavação e características das estruturas subterrâneas que poderão compor o projeto.



Em Cotia, a perfuração prevista tem aproximadamente 27 metros de profundidade, mas outros pontos ao longo do trajeto poderão exigir investigações mais profundas, dependendo das condições encontradas no terreno.



Estrutura poderá integrar sistema de segurança



O local analisado poderá receber futuramente uma estrutura de Ventilação e Saída de Emergência (VSE), equipamento utilizado em linhas subterrâneas para renovação do ar nos túneis e apoio em eventuais situações de emergência.



De acordo com o projeto atualmente em desenvolvimento, toda a Linha 22-Marrom deverá ser subterrânea.

A sondagem permitirá identificar as características do subsolo e fornecer informações que serão utilizadas nas próximas fases de planejamento do empreendimento.