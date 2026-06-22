100% no pódio: jovens atletas de Cotia brilham em campeonato escolar de boxe no interior de SP

Zapata Boxing brilhou no Circuito Escolar, em Campinas, e viu seus nove representantes subirem ao pódio

Foto: Divulgação

Coluna Esportes & Cia: A equipe Zapata Boxing, comandada pelos treinadores Amanda Zapata e Arthur Bueno, teve uma participação de destaque no Circuito Escolar de Boxe, realizado em Campinas, no interior de São Paulo, neste sábado (20).





Com uma campanha impecável, os nove atletas que representaram a equipe conquistaram medalhas, garantindo 100% de aproveitamento na competição.A delegação foi formada por quatro atletas da categoria Mirim, voltada para crianças de 8 a 12 anos, e cinco competidores da categoria Infantil, destinada a jovens de 13 e 14 anos. Todos demonstraram dedicação, disciplina e espírito esportivo durante o evento.Para os treinadores, o resultado alcançado vai muito além das medalhas. A participação dos atletas reforça o papel do esporte como instrumento de educação, inclusão e transformação social., ressaltaram os treinadores Amanda Zapata e Arthur Bueno.O Circuito Escolar é promovido pela FEDEESP em parceria com a FEBOXE e tem como principal objetivo incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes, além de estimular a integração social, o desenvolvimento pessoal e a construção de valores fundamentais para a formação dos jovens.