Acidente na Raposo Tavares em Cotia deixa motociclista morto e garupa em estado grave

Rodovia ficou interditada por mais de quatro horas para atendimento e perícia.

Foto: Dronai





O desvio foi realizado pela alça de acesso ao bairro.





Um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (20) provocou a morte de um motociclista e deixou outra pessoa gravemente ferida na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. A ocorrência foi registrada na altura do km 31,5, no sentido interior, e interditou completamente a via por mais de quatro horas.De acordo com informações da Ecovias Raposo Castello, concessionária responsável pela administração do trecho, a motocicleta foi atingida por um automóvel que trafegava na contramão da rodovia.Com o impacto da colisão, o motociclista morreu ainda no local. O garupa da moto sofreu ferimentos graves e foi socorrido ao Hospital Universitário da USP, onde permanece sob atendimento médico.Por conta do acidente, as duas faixas da Rodovia Raposo Tavares precisaram ser interditadas para o trabalho das equipes de resgate e da perícia técnica. O tráfego só foi totalmente liberado por volta das 9h deste sábado.Atuaram na ocorrência equipes da Ecovias Raposo Castello, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária.As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes para apurar como o veículo passou a trafegar no contrafluxo da rodovia.