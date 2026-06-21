Carro que causou acidente fatal na Raposo Tavares, em Cotia, estava na contramão

Rodovia chegou a ficar interditada por mais de 4 horas.





A Polícia apura as circunstâncias do grave acidente registrado na madrugada deste sábado (20), na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. A principal informação confirmada pela Ecovias, é que o automóvel envolvido na colisão trafegava na contramão da pista quando atingiu uma motocicleta.





O acidente aconteceu na altura do km 31,5 da rodovia, no sentido interior. Com o impacto da batida, o motociclista morreu ainda no local. O passageiro da moto sofreu ferimentos graves e foi socorrido ao Hospital Universitário da USP.





Segundo a Ecovias Raposo Castello, o carro seguia pelo contrafluxo da rodovia quando ocorreu a colisão frontal com a motocicleta. Ainda não há informações sobre como o motorista acessou a pista no sentido contrário ou o que motivou a manobra.





Por causa da ocorrência, as duas faixas da Raposo Tavares permaneceram totalmente interditadas por mais de quatro