Granja Viana, Centro e mais: veja onde ficarão as sete estações previstas do Metrô em Cotia

Projeto em desenvolvimento prevê sete estações em Cotia e ligação direta com a rede metroferroviária da capital

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Enquanto as primeiras sondagens de solo para a Linha 22-Marrom começam a ser realizadas em Cotia, uma das principais dúvidas da população é sobre o trajeto da futura linha e quais bairros poderão ser atendidos pelo novo sistema de transporte.

Cotia

Santo Antônio

Sabiá

Parque Alexandra

Estrada do Embu

Mesopotâmia

Granja Viana

A partir da Granja Viana, o trajeto segue em direção a Osasco e São Paulo, passando por bairros e regiões importantes até chegar à Estação Sumaré.

Conexão com outras linhas



Além de ligar Cotia à capital, a Linha 22-Marrom foi projetada para funcionar como um importante eixo de integração da rede metroferroviária.



O projeto prevê conexões com:

Linha 2-Verde (Metrô)

Linha 4-Amarela (ViaQuatro)

Linha 9-Esmeralda (ViaMobilidade)

Futura Linha 20-Rosa

Na prática, isso permitirá que passageiros embarquem em Cotia e realizem deslocamentos para diferentes regiões da Grande São Paulo sem depender exclusivamente do transporte rodoviário. A partir da Granja Viana, o trajeto segue em direção a Osasco e São Paulo, passando por bairros e regiões importantes até chegar à Estação Sumaré.Conexão com outras linhasAlém de ligar Cotia à capital, a Linha 22-Marrom foi projetada para funcionar como um importante eixo de integração da rede metroferroviária.O projeto prevê conexões com:Na prática, isso permitirá que passageiros embarquem em Cotia e realizem deslocamentos para diferentes regiões da Grande São Paulo sem depender exclusivamente do transporte rodoviário.



Tempo de viagem e demanda



Os estudos do Metrô estimam que a Linha 22-Marrom poderá transportar aproximadamente 678 mil passageiros por dia.



A expectativa é que o trajeto entre Cotia e a Estação Sumaré seja realizado em cerca de 42 minutos, reduzindo significativamente o tempo gasto por milhares de moradores que atualmente dependem da Rodovia Raposo Tavares e de linhas de ônibus para chegar à capital.



Projeto ainda está em fase de estudos



Apesar dos avanços recentes, como a aprovação ambiental e o início das sondagens de solo, a Linha 22-Marrom ainda não tem obras iniciadas.



Nos próximos meses, o Metrô deverá realizar novas sondagens ao longo do trajeto previsto, além de avançar na contratação do Projeto Básico e na obtenção das licenças necessárias para a implantação do empreendimento.



As estações apresentadas fazem parte do traçado preliminar divulgado pela companhia e poderão passar por ajustes durante as próximas etapas de desenvolvimento do projeto.

De acordo com o traçado preliminar divulgado pelo Metrô, a Linha 22-Marrom deverá ligar Cotia à Estação Sumaré, na capital paulista, por meio de uma conexão totalmente subterrânea com cerca de 29,75 quilômetros de extensão.Ao longo do percurso estão previstas 19 estações. Desse total, sete deverão ficar em território cotiano, contemplando regiões estratégicas entre o Centro e a Granja Viana.As estações previstas em CotiaSegundo o traçado preliminar, as estações previstas para Cotia são: