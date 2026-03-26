Comissão de servidores repudia posição do sindicato sobre reforma da previdência em Cotia





LEIA ABAIXO A NOTA DE REPÚDIO DOS SERVIDORES







Nós, servidores públicos, expressamos nosso repúdio ao Sintrasp pela sua falta de compromisso com os trabalhadores que mais precisam. É revoltante ver o sindicato priorizar os interesses de quem já tem direitos garantidos, enquanto ignora a luta de quem pode perder seus direitos nos próximos meses.





Lembremos que na primeira reunião com a comissão dos servidores, o Ferreira estava presente e foi recebido por todos. O Sintrasp, no entanto, optou por se ausentar e não apoiar a luta dos servidores que gritavam por socorro. Dizer que não sabiam é uma desculpa inaceitável.





Com mais de 15 anos de sindicalização, é inadmissível que o Sintrasp não se posicione de forma clara e transparente em defesa dos direitos dos servidores. Exigimos que o sindicato se comprometa com a causa e não apenas com os interesses de poucos.





Diante disso, consideramos inaceitável que, havendo uma comissão representativa dos servidores, o sindicato busque caminhos paralelos, sobretudo quando esses podem fragilizar ou atrapalhar o movimento. Todos os documentos foram compartilhados, as decisões foram construídas coletivamente, com encontros de estudo e a participação de diversos servidores, cada um contribuindo como pode.





Nesse contexto, não podemos aceitar que um sindicato — que historicamente não nos representou e que agora conta com membros do próprio grupo — venha atuar à margem do que foi construído até aqui.





Reiteramos nosso compromisso com a transparência, com a unidade da categoria e com o respeito às decisões tomadas em assembleia.





A Comissão dos Funcionários Público

O projeto já havia sido aprovado em primeiro turno na semana anterior, mas a votação em segundo turno não ocorreu na sessão desta terça-feira (24), após mobilização de servidores na Câmara Municipal.e para garantir o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário.Já parte dos servidores segue preocupada com possíveis impactos futuros e cobra mais diálogo sobre o tema.