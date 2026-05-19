Mulher é esfaqueada pelo ex-marido dentro de condomínio em Vargem Grande Paulista

Vítima está internada em estado grave na UTI; suspeito foi preso após ser contido por funcionários do local

Imagem: TV Record





Uma mulher foi atacada a facadas pelo ex-marido dentro de um condomínio comercial em Vargem Grande Paulista. A vítima, que trabalhava como auxiliar de limpeza no local, permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave.

O crime aconteceu no dia 15 de maio e foi registrado pelas câmeras de segurança do prédio. As imagens mostram o momento em que o suspeito, Fábio Amorim, de 44 anos, invade o condomínio e ataca a ex-companheira dentro do elevador.Durante a agressão, um manobrista que presenciou a cena tentou impedir o ataque e entrou em luta corporal com o agressor. Ele também ficou ferido.Segundo familiares, a vítima vinha sofrendo ameaças do ex-marido e já possuía uma medida protetiva contra ele. A principal linha de investigação aponta que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.Funcionários do condomínio conseguiram conter o agressor até a chegada da polícia. Fábio Amorim foi preso em flagrante e deve responder por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio.