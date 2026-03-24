Prefeitura de Cotia diz que não abrirá mão de mudanças para garantir equilíbrio da previdência

Prefeitura ainda aponta “interpretações distorcidas” no debate sobre a previdência

Cotiaprev. Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia afirmou nesta terça-feira (24) que não abrirá mão das mudanças na previdência dos servidores municipais, defendendo que as medidas são necessárias para garantir o equilíbrio financeiro do sistema.

A manifestação ocorre no mesmo dia em que servidores realizaram protesto em frente à Câmara Municipal de Cotia.



Em nota, a administração informou que acompanha a mobilização e reiterou compromisso com a transparência, o diálogo e a responsabilidade na gestão pública. Em nota, a administração informou que acompanha a mobilização e reiterou compromisso com a transparência, o diálogo e a responsabilidade na gestão pública.





Segundo o governo municipal, a proposta de adequação do regime próprio, conduzida pelo CotiaPrev, atende a uma exigência legal prevista na Emenda Constitucional 103 de 2019, que determina a atualização dos sistemas previdenciários em todo o país.



A Prefeitura sustenta que as mudanças não representam retirada arbitrária de direitos, mas sim a necessidade de alinhar o município às regras nacionais e evitar riscos fiscais e previdenciários.









O Executivo municipal afirma ainda que não haverá aumento na alíquota de contribuição dos servidores e que os direitos adquiridos serão respeitados para aqueles que já cumpriram os requisitos para aposentadoria.



No posicionamento, a Prefeitura também mencionou que parte do debate tem sido conduzida com “interpretações distorcidas”, o que, segundo a administração, gera insegurança entre os servidores.



A mobilização desta terça reuniu trabalhadores de diferentes áreas, que criticam a proposta e pedem mais diálogo com o governo municipal. O protesto ocorreu uma semana após a aprovação do projeto pela Câmara, sob manifestações contrárias da categoria.



Mais cedo, o prefeito Welington Formiga também se pronunciou sobre o tema, afirmando que De acordo com a gestão, a medida também segue recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.O Executivo municipal afirma ainda que não haverá aumento na alíquota de contribuição dos servidores e que os direitos adquiridos serão respeitados para aqueles que já cumpriram os requisitos para aposentadoria.No posicionamento, a Prefeitura também mencionou que parte do debate tem sido conduzida com, o que, segundo a administração, gera insegurança entre os servidores.A mobilização desta terça reuniu trabalhadores de diferentes áreas, que criticam a proposta e pedem mais diálogo com o governo municipal. O protesto ocorreu uma semana após a aprovação do projeto pela Câmara, sob manifestações contrárias da categoria.Mais cedo, o prefeito Welington Formiga também se pronunciou sobre o tema, afirmando que o município precisa se adequar à legislação federal e que as mudanças são necessárias para evitar problemas financeiros no sistema previdenciário.





Veja a nota da prefeitura abaixo: