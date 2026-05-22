Prefeitura de Cotia oficializa mudanças em três secretarias municipais

Mudanças ocorreram nas secretarias de Esportes, Educação e Defesa Civil nas últimas semanas

Foto: Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia realizou alterações nos cargos de secretários adjuntos das secretarias de Esportes, Educação e Defesa Civil.



Eduardo Mendes, novo secretáro adjunto de Esportes. Foto: Divulgação

Na Secretaria de Educação, a nova secretária adjunta é Cleusa Carvalho, que assume o lugar de Rose Nascimento. Com atuação na administração pública há quase 30 anos, Cleusa possui experiência nas áreas de compras públicas, licitações e contratos administrativos.



Ela trabalhou por 16 anos na Prefeitura de Jandira como coordenadora de Licitação e, posteriormente, atuou por 13 anos na Prefeitura de Santana de Parnaíba. Entre 2017 e 2026, ocupou o cargo de secretária de Compras e Licitações no município. Na Secretaria de Educação, a nova secretária adjunta é Cleusa Carvalho, que assume o lugar de Rose Nascimento. Com atuação na administração pública há quase 30 anos, Cleusa possui experiência nas áreas de compras públicas, licitações e contratos administrativos.Ela trabalhou por 16 anos na Prefeitura de Jandira como coordenadora de Licitação e, posteriormente, atuou por 13 anos na Prefeitura de Santana de Parnaíba. Entre 2017 e 2026, ocupou o cargo de secretária de Compras e Licitações no município.

Cleusa Carvalho, nova secretária adjunta de Educação. Foto: Divulgação

Já na Defesa Civil, o cargo de secretário adjunto passou a ser ocupado por Rui Gomes. Rui exerceu mandato como vereador durante cinco meses em 2025 e também atuou como assessor na Secretaria de Obras e chefe de gabinete na Secretaria de Esportes. Ele assume o cargo no lugar de Ed Carlos. Já na Defesa Civil, o cargo de secretário adjunto passou a ser ocupado por Rui Gomes. Rui exerceu mandato como vereador durante cinco meses em 2025 e também atuou como assessor na Secretaria de Obras e chefe de gabinete na Secretaria de Esportes. Ele assume o cargo no lugar de Ed Carlos.

Rui Gomes, novo secretário adjunto de Defesa Civil. Foto: Divulgação







Na Secretaria de Esportes, o novo secretário adjunto é Eduardo Mendes, o Dado, que assume o lugar de Lena Marques. Professor de Educação Física e bacharel em Direito, ele já atuou anteriormente na área esportiva do município, tendo ocupado cargos de secretário e subsecretário em gestões passadas.Eduardo Mendes também trabalhou nas prefeituras de Osasco e Carapicuíba e presidiu a Comissão Organizadora dos Jogos Regionais realizados em Cotia, evento que reuniu cerca de 7 mil atletas de 39 cidades. Segundo a administração municipal, ele possui experiência em gestão pública, coordenação de equipes e organização de eventos esportivos.