Após protestos, sindicato dos servidores se manifesta sobre mudanças na previdência em Cotia

A reforma da previdência dos servidores municipais de Cotia segue repercutindo na cidade. Nesta terça-feira (24), a sessão da Câmara Municipal, que previa a votação do projeto em segundo turno,



Direitos preservados



Entre os pontos analisados, o sindicato ressalta que o projeto garante a preservação integral dos direitos dos servidores que já cumpriram os requisitos para aposentadoria antes da entrada em vigor da nova lei.



A entidade considera esse trecho fundamental para dar segurança jurídica e evitar impactos a quem já está próximo de se aposentar.



Além disso, o texto prevê a equiparação das idades mínimas às regras federais, 62 anos para mulheres e 65 para homens, alinhando o município ao padrão nacional.



Sem apoio aos protestos



A manifestação dos servidores, que ocorreu dentro do plenário da Câmara durante a votação e em frente a Prefeitura também foi comentada pelo sindicato. Apesar de reconhecer o direito de mobilização, o Sintrasp afirmou que "não endossa os atos e não possui novas ações planejadas".



De acordo com a entidade, a atuação neste momento deve ser focada no acompanhamento técnico e na garantia do cumprimento das regras.



Sem aumento de contribuição



Outro ponto destacado é que a proposta não prevê aumento na alíquota de contribuição dos servidores, um dos principais temores levantados durante o debate.



O sindicato afirma que seguirá monitorando a implementação das mudanças para garantir que os compromissos assumidos pelo poder público sejam cumpridos.



Contexto



A reforma da previdência em Cotia tem gerado debate entre servidores e administração municipal. O prefeito Welington Formiga já havia se manifestado publicamente, defendendo que a medida é necessária para adequação à legislação federal e para garantir o equilíbrio financeiro do sistema.



A Prefeitura também sustenta que não há retirada de direitos adquiridos e que as mudanças são essenciais para assegurar o pagamento de aposentadorias no futuro.



Já parte dos servidores demonstra preocupação com possíveis impactos e cobra mais diálogo sobre o tema. A reforma da previdência em Cotia tem gerado debate entre servidores e administração municipal. O prefeito Welington Formigae para garantir o equilíbrio financeiro do sistema.e que as mudanças são essenciais para assegurar o pagamento de aposentadorias no futuro.Já parte dos servidores demonstra preocupação com possíveis impactos e cobra mais diálogo sobre o tema.

Agora, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Osasco e Cotia (Sintrasp) divulgou nota oficial com uma avaliação técnica da proposta.Segundo a entidade, as mudanças previstas no Projeto de Lei nº 1/2026 não representam prejuízo direto aos servidores. O sindicato afirma que a adequação às novas regras é obrigatória, em função da Emenda Constitucional 103 de 2019, que reformulou o sistema previdenciário no país., destacou o Sintrasp.