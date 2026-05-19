Linha de ônibus que atende Cotia pode deixar de operar nos próximos dias

Autorização publicada pela Artesp prevê suspensão temporária de itinerário que faz ligação com a capital paulista

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Uma das linhas metropolitanas que atendem Cotia poderá deixar de operar nos próximos dias após autorização publicada pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). A medida faz parte de um processo que prevê a paralisação temporária de duas linhas intermunicipais da Grande São Paulo por um período inicial de 180 dias. As informações são do site Linhas Metropolitanas.

Entre elas está a linha 543, que faz a ligação entre o Jardim Santa Isabel, em Cotia, e a estação Morumbi do metrô, na capital paulista. Atualmente, a operação conta com cinco partidas em dias úteis.Segundo a publicação, a autorização para suspensão da linha passa a valer a partir de 25 de maio. Caso a paralisação seja confirmada, os passageiros deverão buscar alternativas em linhas que circulam pela Rodovia Raposo Tavares em direção à Linha 4-Amarela do metrô ou utilizar ônibus municipais de São Paulo que atendem a região da Avenida Victor Civita, na divisa com Osasco.A outra linha afetada pela medida é a 327, que liga o Terminal Cidade Kemel, em Poá, à estação Itaquera, na capital. O itinerário opera com nove viagens diárias em dias úteis e poderá ser suspenso a partir de 1º de julho.Dados da Artesp apontam que a linha transportou menos de 10 mil passageiros entre janeiro e março deste ano. Caso a retirada seja efetivada, apenas outras duas linhas continuarão fazendo a ligação daquela região com a estação Itaquera.