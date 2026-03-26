Jovens ficam em estado grave após queda durante “rabeira” na Raposo Tavares

Ocorrência no km 17 mobilizou helicóptero Águia e interditou totalmente a rodovia no sentido capital

Foto: Artesp





Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na tarde desta quinta-feira (26), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 17, em São Paulo.

De acordo com a concessionária Ecovias Raposo Castello, a ocorrência foi registrada às 12h41 e envolveu a queda de dois ocupantes de um veículo em movimento. Segundo informações apuradas no local, os dois estavam na parte traseira do veículo, quando acabaram caindo na pista.As vítimas foram socorridas em estado grave.Informações preliminares indicam que os envolvidos seriam jovens que estariam praticando “rabeira” em um caminhão no momento do acidente. A dinâmica completa da ocorrência, no entanto, será apurada pelas autoridades policiais.Equipes da concessionária, da Polícia Militar Rodoviária e o helicóptero Águia foram acionados para o atendimento, indicando a gravidade da situação.Por conta do acidente, houve bloqueio total da pista e do acesso à rodovia às 13h24, causando impacto no tráfego no sentido São Paulo.